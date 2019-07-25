"Киев не пускал. Ехали тайно": Военный из Малайзии рассказал, как удалось добраться до черных ящиков MH17

Стало известно, что украинские и американские спецслужбы пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17. Журналистам об этом рассказал полковник Мохамад Сакри.

В частности, он вспоминает, что специалистов из Малайзии вообще не ждали, как говорится. Украинская сторона отказалась их пропустить к месту крушения.

"Тогда пришлось отправиться в Донецк тайно, - говорит он. - Нам удалось первым получить бортовые самописцы и на камеру запечатлеть церемонию их передачи".

Ранее сообщалось, что украинские и американские спецслужбы требовали передачи бортовых самописцев, однако Малайзия их не послушала, передает Nation News.