Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Прочистились мозги сразу": В Twitter объяснили, почему экс-посол США ...
Валюте США прописали не крах, а выдавливание: Россия и Турция расширяют кампанию...
Обман превратил пижамы в "смирительные": Американка изобрела способ уг...
"Нужен допинг, своей дури уже не хватает": Зачем партия Зеленского хоч...
Главная / Политика

"Киев может стать ответчиком по делу МН-17": Нидерланды расследуют роль Украины в авиакатастрофе

09 октября 2019, 08:54  •  176 • Политика
Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении "Боинга". Киев может стать ответчиком по делу о сбитом авиалайнере. "Мы рады, что можем поднять дело MH17", - написал голландский депутат в Twitter.
В Нидерландах парламент поддержал предложение партии "Христианско-демократический призыв" (CDA) о проведении расследования в отношении Украины по делу о крушении авиалайнера Boeing рейса МН-17 в Донбассе. Об этом объявил депутат от CDA Крис ван Дам.
Отмечается, что решение о расследовании роли Украины в катастрофе авиалайнера принято палатой представителей единогласно. В частности, парламентариев крайне интересует вопрос, почему Украина не закрыла воздушное пространство над зоной вооружённого конфликта.
"Мы рады, что можем поднять дело MH17", - написал Крис ван Дам на своей странице в Twitter.
Напомним, что крушение малайзийского авиалайнера Boeing МН-17 произошло 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. По официальной версии самолёт был сбит ракетой "Бук". Инцидент очень помог Украине получить поддержку Европы и добиться усиления санкций в отношении России.
Фото: скриншот Twitter/@ChrisvanDamCDA

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



176
Источник
Похожие новости
08 октября 2019, 16:39
"Президент Белоруссии может пойти в лес за грибами и не вернуться": Политолог из США заявил о захвате Путиным Белоруссии
09 октября 2019, 08:54
Задолженность по зарплате мирового масштаба: В ООН заявили о риске невыплат зарплат сотрудникам
08 октября 2019, 23:09
"Голодовку опять объяви": Подписчики Соболь подсказали ей способ избежать новых исков МВД
08 октября 2019, 16:39
Под особым "прицелом" ЦРУ у Ассанжа были русские и американцы - El Pais
09 октября 2019, 05:39
"Только дискредитирует власть": Закон о блокировке электронной почты и мессенджеров назвали нереализуемым
08 октября 2019, 13:24
Сотни детей задушены. А "твари... расползшиеся по свету" оправдывают Гитлера: Соловьев о зверствах фашистов в Ейске
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 октября 2019, 03:54
Мариуполь и Славянск живут, как в осаде, и ведут тихую партизанскую войну
09 октября 2019, 05:39
России не нужны "старые корыта", Украине тоже - Госдума о задержанных в Кер...
09 октября 2019, 02:24
Отважный грызун дал отпор: Видео борьбы за жизнь покоряет соцсети
09 октября 2019, 02:24
"Прочистились мозги сразу": В Twitter объяснили, почему экс-посол США в Рос...
09 октября 2019, 05:39
"Сумма иска - $25 млн": В Грузии решили засудить Россию за "необоснова...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 октября 2019, 00:54
Знаменитое путинское дзюдо. Стратегия по Украине даёт свои результаты
07 октября 2019, 03:09
Путин встретил день рождения, забравшись выше облаков
04 октября 2019, 05:24
Лукашенко наплевал на обязательства перед Россией (Руслан Осташко)
05 октября 2019, 20:09
СМИ: Перри призывал Киев включить американцев в правление «Нафтогаза»
06 октября 2019, 14:09
Более 10 минут на ответный удар: В Минобороны рассказали, сколько времени есть у России в случае ядерной атаки
05 октября 2019, 22:12
"У порядочных людей меньше шансов на успех". Честная беседа с Олегом Царёвым
05 октября 2019, 16:54
Полиция Украины разрабатывает план восстановления работы в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.