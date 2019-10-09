"Киев может стать ответчиком по делу МН-17": Нидерланды расследуют роль Украины в авиакатастрофе

В Нидерландах парламент поддержал предложение партии "Христианско-демократический призыв" (CDA) о проведении расследования в отношении Украины по делу о крушении авиалайнера Boeing рейса МН-17 в Донбассе. Об этом объявил депутат от CDA Крис ван Дам.

Отмечается, что решение о расследовании роли Украины в катастрофе авиалайнера принято палатой представителей единогласно. В частности, парламентариев крайне интересует вопрос, почему Украина не закрыла воздушное пространство над зоной вооружённого конфликта.

"Мы рады, что можем поднять дело MH17", - написал Крис ван Дам на своей странице в Twitter.

Напомним, что крушение малайзийского авиалайнера Boeing МН-17 произошло 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. По официальной версии самолёт был сбит ракетой "Бук". Инцидент очень помог Украине получить поддержку Европы и добиться усиления санкций в отношении России.

Фото: скриншот Twitter/@ChrisvanDamCDA