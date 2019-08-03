"Киев хотел доминировать, не развивая": Швейцарский журналист разложил по полочкам, почему Крым никогда не вернется в Украину

Об этом швейцарский публицист Кристиан Мюллер рассуждал в статье для издания Infosperber. Он напомнил, что некогда Севастополь был центром Крымской войны, которую вела Османская империя вместе с британцами, французами и пьемонтцами против России.

После полного разрушения древнего Херсонеса в XIV веке и завоевания русскими Крыма Севастополь был снова заложен в 1783 году при Екатерине Великой и отстроен с нуля, напоминает автор. По его словам, Севастополь всегда будет принадлежать России не потому, что Россия его построила.

Севастополь заключает две вещи, глубоко священные для России, пишет Мюллер. Во-первых, это дважды город-герой, который в десятимесячной блокаде выстоял перед немецкими фашистами, а перед этим два года вел оборону в Крымской войне против Великобритании, Франции и Османской империи.

Решение Хрущева о передаче Крыма Украине журналист называет ошибкой, потому что крымчане в итоге так и не смогли считать себя украинцами. "Киев хотел "доминировать" в Крыму, ничего не делая для его экономического развития", - поясняет Мюллер. Он полагает, что большую роль в проведении референдума сыграли также попытки запрета русского языка.