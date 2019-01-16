Сергей Цеков — российский сенатор и представитель Республики Крым в Совфеде России — прокомментировал заявление бывшего посла США на Украине Джона Хербста. Тот, напомним, объявил, что Запад никогда не признает полуостров российским точно также, как он не признал присоединение Прибалтики к СССР в 40-ых годах. Цеков напомнил, что пребывание Крыма в составе Украины было связано с массой несправедливостей. "Киевские власти... издевались над Крымом на протяжении 20 с лишним лет..." — отметил сенатор.

Отметим, что в своем заявлении Хербст подчеркнул, что, по его мнению, Украина никогда не откажется от своих притязаний на полуостров. Равно с тем Россия также не будет отказываться от Крыма. Запад в свою очередь никогда не признает полуостров, как часть России.

В свою очередь сенатор Цеков напомнил, что в свое время Крым был передана в состав советской Украины как подарок. Через пол века украинские власти ответили на этот жест доброй воли, активно участвуя в развале СССР.

За время пребывания Крыма в составе современной Украины там не наблюдалось никаких позитивных изменений. Наоборот, жители полуострова подвергались массе притеснений и несправедливостей.