"Киев - наш": Французы в прямом эфире "отдали" России столицу Украины

Во Франции газета Figaro опубликовала прямой эфир с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом подпись в левом верхнем углу экрана гласит, что действие в Киеве, в России. На это обратили внимание пользователи соцсетей.

"Вот что разговор Путина с Макроном делает", - шутит в Facebook пользователь "Луис Фунес" "Такой зрады от французов никто не ожидал", - добавляет в Twitter @KissZuriSwiss "Киев - наш", - смеются в комментариях.

Стоит отметить, что западные СМИ не первый раз делают подобные "досадные промахи". Так, 14 мая в Брюсселе на тот момент президента Украины Петра Порошенко назвали Педро. В имени украинского лидера ошибся официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Фото: скриншот Twitter/@KissZuriSwiss