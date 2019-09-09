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"Киев - наш": Французы в прямом эфире "отдали" России столицу Украины

09 сентября 2019, 23:39  •  52 • Политика
Французская газета опубликовала видео прямого эфира, в левом углу которого указана геолокация "Киев - Россия". "Киев - наш", - шутят по этому поводу в соцсетях.
Во Франции газета Figaro опубликовала прямой эфир с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом подпись в левом верхнем углу экрана гласит, что действие в Киеве, в России. На это обратили внимание пользователи соцсетей.
"Вот что разговор Путина с Макроном делает", - шутит в Facebook пользователь "Луис Фунес"
"Такой зрады от французов никто не ожидал", - добавляет в Twitter @KissZuriSwiss
"Киев - наш", - смеются в комментариях.
Стоит отметить, что западные СМИ не первый раз делают подобные "досадные промахи". Так, 14 мая в Брюсселе на тот момент президента Украины Петра Порошенко назвали Педро. В имени украинского лидера ошибся официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
Фото: скриншот Twitter/@KissZuriSwiss

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