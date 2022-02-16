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"Кибернетическое вторжение". Русские хакеры проникли в важные системы Украины - The Washington Post
16 февраля 2022, 11:00 • 63 • Политика
Русские хакеры, возможно, проникли в важные компьютерные сети Украины, пишет газета The Washington Post.
По мнению издания, русские хакеры нацелились на важные компании Украины, которые оказывают услуги по энергоснабжению, транспортному обеспечению, финансам и связи. Доказательств "кибернетического вторжения", как обычно, не приводится.
The Washington Post со ссылкой на данные разведки США утверждает, что русские таким образом "хотят посеять панику" среди украинцев.
- сообщает источник издания, который пожелал остаться анонимным.
Также эта американская ежедневная газета указывает, что русские якобы разработали специальное вредоносное программное обеспечение, чтобы "заразить компьютеры Украины".
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