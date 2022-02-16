"Кибернетическое вторжение". Русские хакеры проникли в важные системы Украины - The Washington Post

Русские хакеры, возможно, проникли в важные компьютерные сети Украины, пишет газета The Washington Post.

По мнению издания, русские хакеры нацелились на важные компании Украины, которые оказывают услуги по энергоснабжению, транспортному обеспечению, финансам и связи. Доказательств "кибернетического вторжения", как обычно, не приводится.

The Washington Post со ссылкой на данные разведки США утверждает, что русские таким образом "хотят посеять панику" среди украинцев.

Мы работаем с Украиной над усилением их киберзащиты,

- сообщает источник издания, который пожелал остаться анонимным.

Также эта американская ежедневная газета указывает, что русские якобы разработали специальное вредоносное программное обеспечение, чтобы "заразить компьютеры Украины".