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"Хвост виляет собакой": Слуцкий рассказал, как Британия манипулирует ЕС в угоду США
23 марта 2018, 20:09 • 81 • Политика
Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий объяснил "Царьграду", зачем Великобритании понадобился отзыв из России посла ЕС.
После инцидента в Солсбери и прозвучавших на этом фоне обвинений британской стороны лидеры европейских государств заявили об отзыве из России посла ЕС. Леонид Слуцкий, председатель Комитета Госдумы по международным делам, прокомментировал телеканалу "Царьград" данное решение саммита Евросоюза в Брюсселе.
Вместе с тем, продолжает Слуцкий, в официальном заявлении саммита ЕС ничего не говорится о том, собираются ли страны данного объединения последовать примеру премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Та, напоминает депутат, обратилась с призывом к странам Евросоюза отозвать своих дипломатов из России.
По мнению депутата, стремясь разрушить отношения между Россией и другими странами Евросоюза, Великобритания действует в угоду США и с помощью американских же политических методов".
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