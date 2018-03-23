"Хвост виляет собакой": Слуцкий рассказал, как Британия манипулирует ЕС в угоду США

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Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий объяснил "Царьграду", зачем Великобритании понадобился отзыв из России посла ЕС.

После инцидента в Солсбери и прозвучавших на этом фоне обвинений британской стороны лидеры европейских государств заявили об отзыве из России посла ЕС. Леонид Слуцкий, председатель Комитета Госдумы по международным делам, прокомментировал телеканалу "Царьград" данное решение саммита Евросоюза в Брюсселе.

"Отзыв посла ЕС - подчеркну, пока для консультаций в связи с делом Скрипаля - делается в расчете скорее на показной эффект. Это событие уже воспринимается как символическая демонстрация солидарности Запада с ложными и недоказанным обвинениями в адрес России со стороны Великобритании", - заявил парламентарий в беседе с корреспондентом "Царьграда".

Вместе с тем, продолжает Слуцкий, в официальном заявлении саммита ЕС ничего не говорится о том, собираются ли страны данного объединения последовать примеру премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Та, напоминает депутат, обратилась с призывом к странам Евросоюза отозвать своих дипломатов из России.

"Такие решения должны приниматься европейскими столицами самостоятельно. Более того, даже в западной печати отмечается, что далеко не последние члены ЕС - такие страны, как Греция, Италия, Австрия и Венгрия - очень осторожно относятся к дальнейшей конфронтации с Москвой", - поясняет Леонид Слуцкий.

По мнению депутата, стремясь разрушить отношения между Россией и другими странами Евросоюза, Великобритания действует в угоду США и с помощью американских же политических методов".

"В любом случае это продолжение давления на Россию, продолжение линии на очернение нашей страны в международном информационном пространстве и закрепления в Европе американских политических приемов, таких как "хвост виляет собакой". Обратите внимание, что лидеры Евросоюза большую часть времени слушали сказки и мифы Терезы Мэй о мировом агрессоре, в роли которого она пытается представить нашу страну, а не обсуждали надвигающуюся торговую войну с США, что для Европы на сегодняшний день гораздо более актуально", - резюмирует председатель думского комитета по международным делам.