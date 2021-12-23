Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мир на пороге войны: Русские получили издевательский ответ от США
Экс-министр США дважды грубо обозвал Столтенберга из-за России: "Идиот!&quo...
В США обрушились с обвинениями на Шойгу, выставив встречное требование
Эксперт о панике Брюсселя: "Европа докатилась до уровня плинтуса в своей по...
Главная / Политика

"Хватит...": Сергей Шнуров и его провал перед Путиным. Ждём повторения?

23 декабря 2021, 12:25  •  72 • Политика
Сергей Шнуров вновь принимает участие в большой пресс-конференции Владимира Путина. В прошлом году его вопрос посчитали провальным, потому что перед президентом сказанное не выглядело так, как планировалось в интервью Дудю.
- Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? - таким был известный вопрос журналиста Юрия Дудя практически всем собеседникам в рамках проекта на YouTube.
Сергей Шнуров в том числе давал на него ответ и сказал: "Я ему скажу, что... хватит". Однако, когда Шнуров действительно оказался перед президентом России в прошлом году, ничего подобного не прозвучало. Шнуров сказал:
"Самый козырный вопрос про Навального я, скорее всего, оставлю своим коллегам. Я такой вот добрый буду. А так как канал у нас международный, вопрос мой будет следующий: почему русские хакеры в этот раз не смогли помочь избраться Трампу?"
После такого поворота в соцсетях появились многочисленные видео в стиле "ожидание - реальность". Чуть ниже показываем одно из подобных. Выступление Сергея Шнурова посчитали провальным. Получится ли артисту, а теперь ещё и журналисту преодолеть себя теперь? Посмотрим... Сам Шнуров уже сообщил журналистам, что хочет задать "беззубый вопрос" о гуманизме.
Все детали большой пресс-конференции Путина - в специальном разделе "Первого русского", а также текстовой онлайн-трансляции. А чуть ниже видеотрансляция события.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



72
Источник
Похожие новости
23 декабря 2021, 01:20
Песков прокомментировал участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина
23 декабря 2021, 03:05
В Германии назвали главное условие сертификации "Северного потока - 2"
23 декабря 2021, 08:20
"Один манёвр определил судьбу": Смелый прогноз Кедми по Украине подтвердили США
23 декабря 2021, 00:45
Мир замер. Русские правила игры против ковбойской реальности
23 декабря 2021, 06:35
Экс-глава СБУ поставил ультиматум России, США и НАТО
23 декабря 2021, 04:50
"Нет - есть - мы оба". Истеричный смех Зеленского после вопроса о Путине объяснила Скабеева
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 декабря 2021, 11:35
Наступает момент истины: Россия выдала США последнее предупреждение
17 декабря 2021, 06:30
В НАТО поставили России двойной ультиматум
22 декабря 2021, 06:05
В США обрушились с обвинениями на Шойгу, выставив встречное требование
18 декабря 2021, 22:10
МИД России поставил ультиматум США
21 декабря 2021, 20:45
Скидок никто делать не будет. Кедми рассказал, что ждёт американскую ЧВК в Донбассе
18 декабря 2021, 14:35
Германия пошла в отказ с "Северным потоком - 2". Дипломатию к бою!
19 декабря 2021, 17:25
Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.