"Хватит...": Сергей Шнуров и его провал перед Путиным. Ждём повторения?

Сергей Шнуров вновь принимает участие в большой пресс-конференции Владимира Путина. В прошлом году его вопрос посчитали провальным, потому что перед президентом сказанное не выглядело так, как планировалось в интервью Дудю.

- Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? - таким был известный вопрос журналиста Юрия Дудя практически всем собеседникам в рамках проекта на YouTube.

Сергей Шнуров в том числе давал на него ответ и сказал: "Я ему скажу, что... хватит". Однако, когда Шнуров действительно оказался перед президентом России в прошлом году, ничего подобного не прозвучало. Шнуров сказал:

"Самый козырный вопрос про Навального я, скорее всего, оставлю своим коллегам. Я такой вот добрый буду. А так как канал у нас международный, вопрос мой будет следующий: почему русские хакеры в этот раз не смогли помочь избраться Трампу?"

После такого поворота в соцсетях появились многочисленные видео в стиле "ожидание - реальность". Чуть ниже показываем одно из подобных. Выступление Сергея Шнурова посчитали провальным. Получится ли артисту, а теперь ещё и журналисту преодолеть себя теперь? Посмотрим... Сам Шнуров уже сообщил журналистам, что хочет задать "беззубый вопрос" о гуманизме.

Все детали большой пресс-конференции Путина - в специальном разделе "Первого русского", а также текстовой онлайн-трансляции. А чуть ниже видеотрансляция события.