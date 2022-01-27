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"Хватит врать": Журналист NI призвал США и Украину раскрыть глаза

27 января 2022, 22:00  •  337 • Политика
Журналист американского издания The National Interest Марк Эпископос призвал США и Украину раскрыть наконец глаза и признать, что никому Киев в НАТО не нужен. "Хватит врать", - потребовал он.
Выступая в YouTube-шоу "Соловьёв LIVE", Эпископос прокомментировал продолжающиеся переговоры между США и Россией по вопросам безопасности. Судя по недавним заявлениям главы НАТО Йенса Столтенберга, Америка отказалась уступать России в ключевых пунктах, касающихся расширения альянса на Украину.
Обозреватель NI признался, что не понимает, почему Штаты так упорно держатся за эту страну. Почему они не могут дать гарантии невключения Грузии и Украины в НАТО хотя бы на 10 лет. Это бы значительно снизило напряжённость между Россией и Западом, тем более что в реальности никто на Украину нападать не собирается, пишет портал "Народные Новости".
Киеву это бы тоже пошло на пользу. Эпископос считает, что страна совершила огромную ошибку, полностью доверившись США. Ей следовало бы занять нейтральную позицию. Так она смогла бы поддерживать взаимовыгодное сотрудничество как с Москвой, так и с Вашингтоном. Сейчас же украинцы находятся на грани войны, и при этом никто не гарантирует им защиты в случае войны с Россией.
Хватит врать бедным людям о том, что может или не может сделать для них Америка. Нужно посмотреть правде в глаза: чтобы Украина была суверенной, цельной, отдельной страной, она должна принять какую-то модель нейтральности,
- подчеркнул эксперт.

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