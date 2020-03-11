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"Хватит уже нянчиться": Юрист призвал защитить Россию от вмешательства Запада накануне голосования по Конституции
11 марта 2020, 13:35 • 125 • Политика
Юрист Виталий Серуканов считает, что пора прекратить нянчиться с теми, кто откровенно ведёт антироссийскую пропаганду на территории России, и принять меры по защите страны от вмешательства Запада накануне голосования по Конституции.
В преддверии голосования за поправки в Конституцию и сентябрьских региональных выборов эксперты напомнили о необходимости создать механизм защиты от вмешательства Запада. Юрист Виталий Серуканов считает, что настала пора для серьёзных мер в отношении тех, кто откровенно ведёт антироссийскую пропаганду на территории России.
Речь, в частности, идёт о предполагаемой поддержке видеохостинга YouTube российских оппозиционеров и их незаконных акций. Летом 2019 года это проявилось в показе рекламы несогласованных акций протеста, а также в обеспечении высокого качества трансляций с этих самых акций, с одновременной блокировкой или помехами альтернативных точек зрения. Кроме того, сервис, по сообщениям СМИ, крутил политическую рекламу даже в день тишины, хотя заранее получил предупреждение Роскомнадзора.
Виталий Серуканов отмечает, что существует целый ряд американских фондов, единственная цель существования которых - вмешиваться во внутреннюю политику России. Они выделяют бюджеты и готовят активистов на территориях третьих стран.
По его словам, в таких условиях у России есть только два варианта. Первый - выстраивать свои площадки, подобные YouTube. Второй - придумать новый правовой механизм, чтобы привлекать к ответственности людей, ведущих антироссийскую пропаганду.
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