"Хватит уже нянчиться": Юрист призвал защитить Россию от вмешательства Запада накануне голосования по Конституции

В преддверии голосования за поправки в Конституцию и сентябрьских региональных выборов эксперты напомнили о необходимости создать механизм защиты от вмешательства Запада. Юрист Виталий Серуканов считает, что настала пора для серьёзных мер в отношении тех, кто откровенно ведёт антироссийскую пропаганду на территории России.

Речь, в частности, идёт о предполагаемой поддержке видеохостинга YouTube российских оппозиционеров и их незаконных акций. Летом 2019 года это проявилось в показе рекламы несогласованных акций протеста, а также в обеспечении высокого качества трансляций с этих самых акций, с одновременной блокировкой или помехами альтернативных точек зрения. Кроме того, сервис, по сообщениям СМИ, крутил политическую рекламу даже в день тишины, хотя заранее получил предупреждение Роскомнадзора.

Виталий Серуканов отмечает, что существует целый ряд американских фондов, единственная цель существования которых - вмешиваться во внутреннюю политику России. Они выделяют бюджеты и готовят активистов на территориях третьих стран.

Время сейчас тяжёлое, поэтому реагировать нужно соответствующим образом. Хватит уже нянчиться с этими СМИ, которые откровенно ведут пропаганду в интересах своих государств на нашей территории, - цитирует слова Серуканова Nation News.

По его словам, в таких условиях у России есть только два варианта. Первый - выстраивать свои площадки, подобные YouTube. Второй - придумать новый правовой механизм, чтобы привлекать к ответственности людей, ведущих антироссийскую пропаганду.