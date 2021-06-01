"Хватит уже кокетничать": Соловьёв заявил о попытке госпереворота в России

Тележурналист Владимир Соловьёв в своём эфире заявил о попытке госпереворота в России. Именно из-за планов свергнуть власть оперативники и пришли к Гудкову, а также к Пивоварову, уверен Соловьёв.

Политик Дмитрий Гудков подтвердил, что у него, а также у начальника штаба Виталия Венидиктова и экс-председателя "Открытой России"* Александра Соловьёва проходят обыски. О причине обысков Гудков рассказать не смог - в личном телеграм-канале он сообщил лишь о факте оперативных мероприятий. Накануне сообщалось о задержании бывшего директора "Открытой России"* Андрея Пивоварова.

Работу оперативников в своём утреннем эфире прокомментировал тележурналист Владимир Соловьёв. Он считает, что все обыски и задержания связаны с попыткой перечисленных людей свергнуть власть:

"Почему это произошло? Ну, хватит уже кокетничать, это уже не политическая борьба. Эти люди давно не занимаются политической борьбой, когда мы говорим об оппозиции. Они ставят задачу свержения власти. Они путешествуют по разным странам и континентам. При этом интересно, а куда улетал этот человек по фамилии Пивоваров? А я вам отвечу. В Варшаву. А скажите мне, пожалуйста, как в условиях коронавируса можно просто так взять и вылететь в Варшаву?"

О попытке вылететь в Варшаву, в частности, сообщала адвокат Пивоварова.

* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.