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"Хватит уже деградировать": Мацейчук заявил, что российские ток-шоу - это шаг назад для него
01 марта 2018, 02:09 • 74 • Политика
Польский журналист Томаш Мацейчук рассказал корреспонденту Царьграда, как он устал от своей роли на российских политических ток-шоу.
Завтра в городском суде подмосковных Мытищ пройдут слушания по делу Томаша Мацейчука, польского журналиста, известного российским зрителям благодаря частому появлению в различных политических ток-шоу. В случае вынесения обвинительного приговора Мацейчуку грозит штраф, принудительная депортация из России и закрытие повторного въезда в нашу страну сроком на 5 лет.
Телеканал Царьград связался с журналистом, чтобы узнать его отношение к происходящему. Мацейчук подтвердил нашему корреспонденту ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что он собирается покинуть Россию вне зависимости от того, какое именно решение по его вопросу примет Мытищинский суд.
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