"Хватит уже деградировать": Мацейчук заявил, что российские ток-шоу - это шаг назад для него

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Польский журналист Томаш Мацейчук рассказал корреспонденту Царьграда, как он устал от своей роли на российских политических ток-шоу.

Завтра в городском суде подмосковных Мытищ пройдут слушания по делу Томаша Мацейчука, польского журналиста, известного российским зрителям благодаря частому появлению в различных политических ток-шоу. В случае вынесения обвинительного приговора Мацейчуку грозит штраф, принудительная депортация из России и закрытие повторного въезда в нашу страну сроком на 5 лет.

Телеканал Царьград связался с журналистом, чтобы узнать его отношение к происходящему. Мацейчук подтвердил нашему корреспонденту ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что он собирается покинуть Россию вне зависимости от того, какое именно решение по его вопросу примет Мытищинский суд.

"Я бы, конечно, хотел еще пожить в России. Я бы не хотел, чтобы мне закрыли въезд на 5 лет. Но все равно - независимо от решения суда - я решил, что мне надо возвращаться в ЕС, возвращаться к работе журналиста и репортера. Хватит уже деградировать на российских ток-шоу. Это не развитие, а шаг назад", - заявил Мацейчук в беседе с корреспондентом Царьграда.