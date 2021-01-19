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"Хватит спорить, башни!" О политических играх в России и войне заявил Семён Багдасаров

19 января 2021, 16:20  •  47 • Политика
Гибридная война, целью которой стало уничтожение России, проходит на фоне политических игр внутри страны. Поэтому "хватит спорить, башни!", пора работать на свою страну и указывать поимённо предателей, уверен Семён Багдасаров.
Против полицейского в Самаре завели уголовное дело из-за передачи информации Алексею Навальному, пишут РБК, настаивая, что сведения "сливались" из базы данных "Розыск магистраль". Уголовное дело, по словам собеседников издания, расследуется по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.
Источник полагает, что были переданы сведения об авиаперелётах людей, которые значились в так называемых расследованиях Навального, в том числе связанных с отравлением, которое так и не смогли "раскрутить". Якобы в Самару накануне приезжала группа ФСБ, чтобы задержать полицейского, впрочем, официально пока сведения не подтверждаются.
Если вина полицейского будет доказана, сотруднику может грозить до 10 лет лишения свободы. В том числе об этом деле говорили в эфире тележурналиста Владимира Соловьёва. Собеседником журналиста в этом прямом эфире стал политолог Семён Багдасаров. Соловьёв удивился тому, что полицейскому грозит лишь до 10 лет лишения свободы:
"Он родину предал. Этот полицейский - человек, который дал присягу, должен идти по статье об измене родине. И никакие не 10 лет, а 25 лет должен получить. И те, кто у него купил, должны идти по статье "Измена родине". Как и The Insider, и Bellingcat, и прочие. Надо понимать, кто это такие. Это ширма иностранных спецслужб. Поэтому человек, который здесь работает на эти структуры, вольно или невольно является пособником изменников родины".
Семён Багдасаров с такой позицией согласился, отметив, что таких подозреваемых в измене - не один человек.
"Наконец, надо навести порядок в стране, а то мы так далеко зайдём. Посмотрите, что вещает "Эхо Москвы" каждый день. Посмотрите, что говорят на "Дожде". Посмотрите, что говорят в эфире ряда других СМИ. Это психологическое воздействие, и мы находимся в состоянии войны. Это гибридная война. Классика гибридной войны - санкции, давление извне и подрывная пропаганда внутри страны", - сказал Багдасаров.
Высказался Владимир Соловьёв и о том, что в условиях, когда государство не едино, элиты тащат страну из огня да в полымя. И всё это - свидетельство "игр башен Кремля".
"Потому что в государстве заигралась одна башня с другой. Это то, о чём мы с тобой неоднократно говорили, - сказал Соловьёв, обращаясь к Багдасарову. - У тебя же была эта великая фраза: "Хватит спорить, башни! Доиграетесь!" Это же твоя фраза".
Багдасаров согласился: "Да, это моя фраза", и добавил, что подобные игры закончатся плохо. Поэтому и надо начать как минимум с реальных обвинений в измене родине. Начиная с 2013 года, называя имена тех, кто поддержал в своё время Алексея Навального, сказал Багдасаров.
"Чтобы понять, откуда всё это стартовало. Почему эти люди запустили свой проект? Почему так совпало, что именно тогда этот деятель (Навальный. - Ред.) стал контактировать со спецслужбами иностранных государств, в том числе ЦРУ? Это что, совпадение было? Я не верю в такие совпадения. Пора на эти вопросы отвечать", - подчеркнул Семён Багдасаров.

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