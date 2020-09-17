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"Хватит! Смиритесь! Лучше сейчас отойти от России в сторону!": Японцы признали "потерю" Курил

17 сентября 2020, 09:15  •  261 • Политика
Японцы призвали отказаться от претензий на Курильские острова. "Это только свою пропаганду раздувает Либерально-демократическая партия! Никто не сможет решить территориальную проблему с Россией! Хватит! Смиритесь! Лучше сейчас отойти от России в сторону!" - комментируют японские пользователи статью о шансах на "возвращение" Курил при новом японском премьере.
В японском обществе нет запроса на дальнейшее углубление отношений между Токио и Москвой, поэтому Японии не стоит надеяться на "возвращение" Курильских островов. Об этом прямо пишет журналист Yahoo News Japan Иэру Сато.
Он считает, что новый премьер Японии не будет уделять вопросу возвращения Курил столько же внимания, сколько Синдзо Абэ. При нём отношения Токио и Москвы значительно продвинулись, однако следует ожидать "отката назад", так как в Японии больше нет запроса на углублённое сотрудничество с российской стороной, отмечает журналист.
Также он указывает, что Курильские острова важны для России в плане обеспечения безопасности. В случае их передачи Японии там появится американская военная база, что Москва позволить не может. Другим серьёзным препятствием на пути "возвращения" Курил являются принятые этим летом в России поправки к Конституции, запрещающие отчуждение земель.
"Всё ясно свидетельствует о том, что Россия не собирается уступать Японии "северные территории", - делает вывод Иэру Сато.
Кроме того, автор материала напоминает, что Россия активно привлекает китайские и южнокорейские инвестиции для развития островов. А у этих стран есть свои территориальные претензии к Японии.
"Время уже ушло. Все эти политиканы, которые ничего не смогли сделать с островами в течение десятков лет, включая и Абэ. Вы во всём виноваты! Острова нам уже не вернуть!" - комментирует новость японский пользователь под ником kuroro.
"Россия сама устала от нас. Нам же ясно показывают новой российской Конституцией - "никаких отчуждений территорий"!" - добавил nekonokone.
"Это только свою пропаганду раздувает Либерально-демократическая партия! Никто не сможет решить территориальную проблему с Россией! Хватит! Смиритесь! Лучше сейчас отойти от России в сторону!" - подводит итог ken.

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