"Хватит рассусоливать": Путин развеял все теории заговора о коронавирусе

Российский лидер Владимир Путин заявил, что эффективное противостояние коронавирусу в масштабах мира возможно лишь при консолидации усилий всего международного сообщества, передаёт Nation News.

По его мнению, нужно сконцентрироваться именно на этом, а не бросаться друг в друга обвинениями.

Президент подчеркнул, что в сложившихся условиях важно как можно скорее побороть инфекцию и спасти как можно больше жизней, "а не рассусоливать на тему о том, откуда это взялось".

В комментарии для передачи "Москва. Кремль. Путин", которую транслирует "Россия 1", глава государства подчеркнул, что политические элиты ряда стран на волне COVID-19 пытались спекулировать на теме коронавируса и, в частности, дали жизнь ряду теорий заговора, посвящённых пандемии.