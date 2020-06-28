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"Хватит рассусоливать": Путин развеял все теории заговора о коронавирусе

28 июня 2020, 21:00  •  118 • Политика
Российский лидер Владимир Путин развеял все теории заговора о происхождении коронавируса. Думать о том, что "это кто-то специально вбросил", нет "никаких оснований", подчеркнул он. "Хватит рассусоливать", - добавил глава государства.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что эффективное противостояние коронавирусу в масштабах мира возможно лишь при консолидации усилий всего международного сообщества, передаёт Nation News.
По его мнению, нужно сконцентрироваться именно на этом, а не бросаться друг в друга обвинениями.
Президент подчеркнул, что в сложившихся условиях важно как можно скорее побороть инфекцию и спасти как можно больше жизней, "а не рассусоливать на тему о том, откуда это взялось".
В комментарии для передачи "Москва. Кремль. Путин", которую транслирует "Россия 1", глава государства подчеркнул, что политические элиты ряда стран на волне COVID-19 пытались спекулировать на теме коронавируса и, в частности, дали жизнь ряду теорий заговора, посвящённых пандемии.
Говорить о том, что это кто-то специально вбросил, кто-то специально что-то сделал, нет никаких для этого оснований, - отметил Путин.

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