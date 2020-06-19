"Хватит пугать "российской угрозой": Политики США получили предупреждение

Очевидно, что последней каплей терпения российских дипломатов стала недавняя публикация демократа из комитета по иностранным делам верхней палаты американского законодательного органа Роберта Менендеса. Он представил в соавторстве с председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Элиотом Энгелом проект закона, по которому запрещается финансирование сокращения численности военнослужащих США в Европе. В первую очередь речь шла о Германии. В документе в очередной раз американские политики подняли тему так называемой "российской угрозы".

На официальной странице в соцсети Twitter посольства РФ в Вашингтоне американскому истеблишменту сделали недвусмысленное предупреждение: перестать запугивать американцев и европейцев "российской угрозой".

"Мы призываем американских законодатели проявлять сдержанность в своих эмоциях и оценках, - говорится в твите российского посольства. - Нам нужно поддерживать цивилизованный диалог".

Русские дипломаты подчёркивают, что "Россия не нападает ни на кого и не имеет таких намерений". Резюмируя пост, к которому была прикреплена публикация Менендеса, дипломаты потребовали от политиков США: "Хватит пугать американских и европейских граждан ужасными историями о "российской угрозе".

Фото: скриншот twitter/RusEmbUSA

Под постом американцы оставили немало откликов. Были и те, кто, вторя властям, бросался голословными обвинениями в адрес нашей страны. Но также нашлось немало и тех, кто, наоборот, вступился за Россию.

"На самом деле, США считается самой большой угрозой миру на земле, основанной на подавляющем большинстве стран, включая те, которые фактически являются их союзниками по НАТО", - пишет @HeliumSte.

"У России нулевая прибыль в атаке на Америку или её прокси. Любой, кто думает, что Россия ищет драку, совершенно не осведомлён. И любой, кто провоцирует Россию, совершенно не осведомлён о своих реальных способностях защищать свою страну и интересы", - высказался @woctxphotog.