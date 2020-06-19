Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитываю...
Два железнодорожных состава с танками и броневиками проследовали Запорожье и дви...
Транзита газа из России не будет - денег станет меньше: На Украине развели рукам...
"Достойно": Американские полицейские отправили послание "русским ...
Главная / Политика

"Хватит пугать "российской угрозой": Политики США получили предупреждение

19 июня 2020, 15:00  •  198 • Политика
Посольство России в США призвало политиков США проявлять сдержанность в оценках и эмоциях. "Хватит пугать американских и европейских граждан ужасными историями о "российской угрозе", - также предупредили дипломаты истеблишмент Соединённых Штатов.
Очевидно, что последней каплей терпения российских дипломатов стала недавняя публикация демократа из комитета по иностранным делам верхней палаты американского законодательного органа Роберта Менендеса. Он представил в соавторстве с председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Элиотом Энгелом проект закона, по которому запрещается финансирование сокращения численности военнослужащих США в Европе. В первую очередь речь шла о Германии. В документе в очередной раз американские политики подняли тему так называемой "российской угрозы".
На официальной странице в соцсети Twitter посольства РФ в Вашингтоне американскому истеблишменту сделали недвусмысленное предупреждение: перестать запугивать американцев и европейцев "российской угрозой".
"Мы призываем американских законодатели проявлять сдержанность в своих эмоциях и оценках, - говорится в твите российского посольства. - Нам нужно поддерживать цивилизованный диалог".
Русские дипломаты подчёркивают, что "Россия не нападает ни на кого и не имеет таких намерений". Резюмируя пост, к которому была прикреплена публикация Менендеса, дипломаты потребовали от политиков США: "Хватит пугать американских и европейских граждан ужасными историями о "российской угрозе".
Фото: скриншот twitter/RusEmbUSA
Под постом американцы оставили немало откликов. Были и те, кто, вторя властям, бросался голословными обвинениями в адрес нашей страны. Но также нашлось немало и тех, кто, наоборот, вступился за Россию.
"На самом деле, США считается самой большой угрозой миру на земле, основанной на подавляющем большинстве стран, включая те, которые фактически являются их союзниками по НАТО", - пишет @HeliumSte.
"У России нулевая прибыль в атаке на Америку или её прокси. Любой, кто думает, что Россия ищет драку, совершенно не осведомлён. И любой, кто провоцирует Россию, совершенно не осведомлён о своих реальных способностях защищать свою страну и интересы", - высказался @woctxphotog.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



198
Источник
Похожие новости
19 июня 2020, 07:00
"Ликвидировали по личному приказу": Какую реакцию запустит смерть Игнатьева, предугадал журналист
19 июня 2020, 07:00
Путин раскрыл, кого считает предателями
19 июня 2020, 09:00
Собчак заявила о столкновении Собянина и Путина: "Либо преемник, либо премьер, либо..."
19 июня 2020, 00:00
Аукнулись раскольники: Против Порошенко возбуждено уголовное дело за экстремизм
19 июня 2020, 13:00
Названа причина смерти экс-главы Чувашии. Это не коронавирус
19 июня 2020, 11:00
Разведка США провалилась в Сирии: Сатановский по секрету рассказал, как русским пришлось помогать
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июня 2020, 00:00
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
14 июня 2020, 00:00
Опасения России оправданны: NI объяснил, почему угроза вторжения НАТО реальна
13 июня 2020, 20:00
"Предательство было узаконено": Неудобная правда о 12 июня
17 июня 2020, 06:00
Депутат погасил панику на Украине: Говорить о демонтаже газовой трубы "глупо"
13 июня 2020, 15:32
Зал упал! Куликов об ужасающей тайне власти! Правда о тех, на самом деле стоит "у руля"
14 июня 2020, 17:00
Русский лидер перепишет историю мира: Предсказание Парацельса назвали роковым
13 июня 2020, 05:00
Россия меняет подход к ядерному сдерживанию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.