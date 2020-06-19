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"Хватит пугать "российской угрозой": Политики США получили предупреждение
19 июня 2020, 15:00 • 198 • Политика
Посольство России в США призвало политиков США проявлять сдержанность в оценках и эмоциях. "Хватит пугать американских и европейских граждан ужасными историями о "российской угрозе", - также предупредили дипломаты истеблишмент Соединённых Штатов.
Очевидно, что последней каплей терпения российских дипломатов стала недавняя публикация демократа из комитета по иностранным делам верхней палаты американского законодательного органа Роберта Менендеса. Он представил в соавторстве с председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Элиотом Энгелом проект закона, по которому запрещается финансирование сокращения численности военнослужащих США в Европе. В первую очередь речь шла о Германии. В документе в очередной раз американские политики подняли тему так называемой "российской угрозы".
На официальной странице в соцсети Twitter посольства РФ в Вашингтоне американскому истеблишменту сделали недвусмысленное предупреждение: перестать запугивать американцев и европейцев "российской угрозой".
"Мы призываем американских законодатели проявлять сдержанность в своих эмоциях и оценках, - говорится в твите российского посольства. - Нам нужно поддерживать цивилизованный диалог".
Русские дипломаты подчёркивают, что "Россия не нападает ни на кого и не имеет таких намерений". Резюмируя пост, к которому была прикреплена публикация Менендеса, дипломаты потребовали от политиков США: "Хватит пугать американских и европейских граждан ужасными историями о "российской угрозе".
Фото: скриншот twitter/RusEmbUSA
Под постом американцы оставили немало откликов. Были и те, кто, вторя властям, бросался голословными обвинениями в адрес нашей страны. Но также нашлось немало и тех, кто, наоборот, вступился за Россию.
"На самом деле, США считается самой большой угрозой миру на земле, основанной на подавляющем большинстве стран, включая те, которые фактически являются их союзниками по НАТО", - пишет @HeliumSte.
"У России нулевая прибыль в атаке на Америку или её прокси. Любой, кто думает, что Россия ищет драку, совершенно не осведомлён. И любой, кто провоцирует Россию, совершенно не осведомлён о своих реальных способностях защищать свою страну и интересы", - высказался @woctxphotog.
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