"Хватит нас убивать": Полицейская жестокость спровоцировала массовые беспорядки в США

Второй день в Миннеаполисе полыхают массовые беспорядки. Всё началось с жестокого задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских долго прижимал его шею к асфальту, несмотря на то что мужчина уже буквально хрипел, что не может дышать. Флойд умер, а американцы высыпали с протестами на улицу.

"Хватит нас убивать" - это одно из ключевых требований митингующих. Кроме того, люди требуют наказать виновных в смерти задержанного.

На записях из Миннеаполиса видно толпу, которая крушит всё, что попадается ей по дороге, включая машины, магазины. Люди жгут американские флаги, разрисовывают краской вход в полицейские участки. Под горячую руку попала даже женщина в инвалидном кресле. Её избили и засыпали противопожарным порошком.

На фоне беспорядков появились и мародёры. После ряда атак на магазины под свою защиту торговые точки и рестораны стали брать крепкие мужчины, которые называют себя "тяжело вооружёнными реднеками".

"Нетрудно догадаться, кого они поддерживают политически. Да, наверняка это сторонники Дональда Трампа. То есть в этом и без того взрывоопасном коктейле, крепко замешанном на расовой теме, которую так любят эксплуатировать американские либералы, появился и ещё один ингредиент. Реднеки, не прячут лиц и охотно дают интервью", - у себя в авторском Telegram-канале сообщил собкор ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.