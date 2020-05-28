Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хотели победить русских и вмёрзли в лёд: корабли НАТО превратились в эскимо – So...
Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина
"Такой подарок Норвегии сделал": Сатановский поставил Медведева в один...
Украинские власти вынуждают Виктора Медведчука сделать так, чтобы Украин стало д...
Главная / Политика

"Хватит нас убивать": Полицейская жестокость спровоцировала массовые беспорядки в США

28 мая 2020, 14:55  •  27 • Политика
В США в Миннеаполисе второй день бушуют массовые беспорядки. Спровоцировала их жестокость, которую полицейские проявили при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Теперь протестующие крушат всё подряд и требуют от властей: "Хватит нас убивать".
Второй день в Миннеаполисе полыхают массовые беспорядки. Всё началось с жестокого задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских долго прижимал его шею к асфальту, несмотря на то что мужчина уже буквально хрипел, что не может дышать. Флойд умер, а американцы высыпали с протестами на улицу.
"Хватит нас убивать" - это одно из ключевых требований митингующих. Кроме того, люди требуют наказать виновных в смерти задержанного.
На записях из Миннеаполиса видно толпу, которая крушит всё, что попадается ей по дороге, включая машины, магазины. Люди жгут американские флаги, разрисовывают краской вход в полицейские участки. Под горячую руку попала даже женщина в инвалидном кресле. Её избили и засыпали противопожарным порошком.
На фоне беспорядков появились и мародёры. После ряда атак на магазины под свою защиту торговые точки и рестораны стали брать крепкие мужчины, которые называют себя "тяжело вооружёнными реднеками".
"Нетрудно догадаться, кого они поддерживают политически. Да, наверняка это сторонники Дональда Трампа. То есть в этом и без того взрывоопасном коктейле, крепко замешанном на расовой теме, которую так любят эксплуатировать американские либералы, появился и ещё один ингредиент. Реднеки, не прячут лиц и охотно дают интервью", - у себя в авторском Telegram-канале сообщил собкор ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



27
Источник
Похожие новости
28 мая 2020, 02:55
"Ближайшие соратники": Депутат-единоросс объяснил, кто и как "распнёт" Путина
28 мая 2020, 02:55
Трамп "похоронил" Байдена с музыкой и плясками
28 мая 2020, 01:55
Затвор объективности: встречу СБ ООН по Крыму проведут еще раз
28 мая 2020, 06:55
Польский дипломат раскрыл схему монетизации русофобии
28 мая 2020, 01:55
Он больше не автономен: Помпео поставил "диагноз" Гонконгу после протестов
28 мая 2020, 08:55
Как на Украине принимают антинародные инициативы: Экс-депутат Рады описала схему
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 мая 2020, 02:55
"Евросоюз хочет нарушить собственные принципы!": "Радио Свобода" устроило истерику из-за Крыма
28 мая 2020, 01:55
Удар молнии в Карслруэ, или Конец европейской солидарности
27 мая 2020, 00:55
Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина
24 мая 2020, 08:55
Стамбул спровоцировал невиданный с 90-х уровень агрессии на Украине
23 мая 2020, 07:55
Донецк ждал Путина ещё в 2003 году! Геращенко не может отойти от шока
25 мая 2020, 10:55
"Крим - це Україна": Агитационный плакат американского Collier's вызвал смех
23 мая 2020, 01:55
Литва строит мост, который ведёт в никуда
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.