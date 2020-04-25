"Хватит ли нам еды? Надеемся на чудо": Голодные американцы выстроились в очереди

Оставшиеся без работы и средств к существованию американцы выстраиваются в гигантские очереди за продуктами. О возросшем в два раза спросе рассказал представитель благотворительной некоммерческой сети Feeding America.

Руководитель продовольственного банка в Сан-Антонио Эрик Купер признался, что впервые видит такой наплыв нуждающихся. По его словам, если раньше к ним обращалось порядка 60 тысяч человек в неделю, то сейчас это число выросло как минимум в два раза.

Он признался, что не знает, хватит ли у продбанка товаров, чтобы помочь нуждающимся. "Надеемся на чудо", - добавил Купер.

Business Insider сообщает, что нагрузка на благотворительные организации, занимающиеся поставкой еды, из-за пандемии выросла на 70 процентов.

При этом не исключено, что текущие очереди - это лишь начало долгого кризиса. Как считают в Feeding America, вскоре ещё 17,1 миллиона американцев начнут испытывать нехватку продовольствия, передаёт РИА Новости.