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"Хватит ли нам еды? Надеемся на чудо": Голодные американцы выстроились в очереди
25 апреля 2020, 11:10 • 151 • В мире
Business Insider рассказал о гигантских очередях из голодных американцев. Как рассказал руководитель продовольственного банка в Сан-Антонио Эрик Купер, число людей, обратившихся к ним за помощью, выросло в два раза. "И самая большая проблема заключается в том, хватит ли нам еды", - подчеркнул он, добавив, что в такой ситуации просто "надеется на чудо".
Оставшиеся без работы и средств к существованию американцы выстраиваются в гигантские очереди за продуктами. О возросшем в два раза спросе рассказал представитель благотворительной некоммерческой сети Feeding America.
Руководитель продовольственного банка в Сан-Антонио Эрик Купер признался, что впервые видит такой наплыв нуждающихся. По его словам, если раньше к ним обращалось порядка 60 тысяч человек в неделю, то сейчас это число выросло как минимум в два раза.
Он признался, что не знает, хватит ли у продбанка товаров, чтобы помочь нуждающимся. "Надеемся на чудо", - добавил Купер.
Business Insider сообщает, что нагрузка на благотворительные организации, занимающиеся поставкой еды, из-за пандемии выросла на 70 процентов.
При этом не исключено, что текущие очереди - это лишь начало долгого кризиса. Как считают в Feeding America, вскоре ещё 17,1 миллиона американцев начнут испытывать нехватку продовольствия, передаёт РИА Новости.
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