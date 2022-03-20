Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как вычисляют бегущих из Мариуполя нацистов: Фейк Гордона опровергли тремя фото
Русские военные дали националистам последний шанс. В Мариуполе применили сирийск...
"Обезумели от безысходности": Мизинцев сообщил о ликвидации десятков б...
Британия, Италия, Испания: Трансляцию концерта в Лужниках смотрят все
Главная / В мире

"Хватит хомячить": Немцев призвали меньше есть назло Путину

20 марта 2022, 11:40  •  442 • В мире
Министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир подсказал своим согражданам оригинальный способ борьбы с "коварной стратегией" Владимира Путина. Оказывается, нужно просто поменьше есть.
"Есть меньше мяса - вклад в борьбу против Путина" - с таким призывом обратился к немцам министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир. На страницах журнала Spiegel он предупредил о грядущем подорожании базовых продуктов питания, включая мясо и хлеб.
"Определённо некоторые продукты станут дороже", - констатировал Оздемир. Он призвал немцев самостоятельно облегчать своё положение, подходя к покупкам и потреблению максимально ответственно. Чиновник советует покупать только то, что действительно нужно.
Оздемир также не советует "хомячить" товары впрок и забивать кладовые растительным маслом или туалетной бумагой. Он заявил, что именно покупательский ажиотаж приводит к резкому росту цен и дефициту, а ведь именно этого, уверен политик, и добивается Россия.
"Коварная стратегия Путина заключается в том, что у нас есть узкие места - ему нужны изображения пустых полок, чтобы посеять неопределённость", - высказался министр.
Оздемир подчеркнул, что он вовсе не призывает немцев полностью отказаться от мяса. Тем не менее употребление меньшего количества мяса было бы "вкладом в борьбу с господином Путиным", убеждён немецкий политик.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


442
Источник
Похожие новости
18 марта 2022, 16:30
"Путин победит, нет смысла ныть": Реальный прогноз от полковника из Швейцарии
19 марта 2022, 11:45
Польская колонизация Белоруссии и Литвы
20 марта 2022, 00:35
Тихая заводь санкционной войны – о российских деньгах в швейцарских банках
18 марта 2022, 20:00
«Антипутинский щит» Матеуша Моравецкого
19 марта 2022, 04:05
«Донбасс должен был стать стартовой точкой»: как спецоперация на Украине предотвратила конфликт России и НАТО
18 марта 2022, 14:10
Вирус только для славян? Распоряжение директора ЦРУ вспомнили через 20 лет
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 марта 2022, 10:00
Понятно без слов: Командир батальона показал 13 секунд "реальной войны" в Донбассе
19 марта 2022, 10:00
Володин поставил ультиматум ООН, США и НАТО
15 марта 2022, 12:40
Россия мощно наказала преступников ВСУ. Жители Донбасса аплодируют: "Любо, братан! За Донецк!"
18 марта 2022, 06:35
Украинский скандал в Берлине: Посол Мельник уже "невыносим"
19 марта 2022, 08:15
Глава Пентагона жёстко пресёк просьбы Зеленского: "Такого никто не хочет увидеть"
17 марта 2022, 13:05
Раненый боец о тяжёлой стычке с неонацистами под Мариуполем: "Это просто жесть"
15 марта 2022, 12:40
"Этого не расскажут геращенки и арестовичи": Нардеп Рады показал запрещённое на Украине видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.