"Хватит хомячить": Немцев призвали меньше есть назло Путину

Министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир подсказал своим согражданам оригинальный способ борьбы с "коварной стратегией" Владимира Путина. Оказывается, нужно просто поменьше есть.

"Есть меньше мяса - вклад в борьбу против Путина" - с таким призывом обратился к немцам министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир. На страницах журнала Spiegel он предупредил о грядущем подорожании базовых продуктов питания, включая мясо и хлеб.

"Определённо некоторые продукты станут дороже", - констатировал Оздемир. Он призвал немцев самостоятельно облегчать своё положение, подходя к покупкам и потреблению максимально ответственно. Чиновник советует покупать только то, что действительно нужно.

Оздемир также не советует "хомячить" товары впрок и забивать кладовые растительным маслом или туалетной бумагой. Он заявил, что именно покупательский ажиотаж приводит к резкому росту цен и дефициту, а ведь именно этого, уверен политик, и добивается Россия.

"Коварная стратегия Путина заключается в том, что у нас есть узкие места - ему нужны изображения пустых полок, чтобы посеять неопределённость", - высказался министр.

Оздемир подчеркнул, что он вовсе не призывает немцев полностью отказаться от мяса. Тем не менее употребление меньшего количества мяса было бы "вкладом в борьбу с господином Путиным", убеждён немецкий политик.