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"Хватит этого нытья!": Требовавшего отобрать у России все Южные Курилы японца высмеяли свои же

05 июня 2020, 00:55  •  51 • Политика
В Японии снова призвали отобрать у России все Южные Курилы. С заявлением выступил журналист и политолог Юкио Касияма, однако был высмеян собственными читателями. "Хватит этого нытья!" - написали ему в комментариях.
Японский журналист и политолог Юкио Касияма снова призвал власти своей страны отобрать у России все четыре острова южной части Курил. Своё мнение он изложил в статье для портала Wedge Infinity, однако наткнулся на едкие комментарии японских читателей.
Речь идёт о статье, в которой Касияма гневается по поводу того, что Япония перестала требовать от России отдать Японии четыре острова Южных Курил и теперь мечтает вернуть только два острова. Хотя в российском МИД уже не раз заявляли, что переговоры по Курилам невозможны, пока не будет признана их принадлежность России.
Политолог потребовал не идти ни на какие уступки российской стороне. По его мнению, это покажет всему миру, что "можно оккупировать японские земли" и терпеливо ждать, когда Токио отступит от своих требований. При этом Япония и так, по сути, оккупирована войсками США, которые строят базы, где им хочется, наплевав на мнение местных жителей.
Японские читатели также не оценили порыва Касиямы. В комментариях ему советуют перестать ныть и взглянуть правде в глаза.
Хватит этого нытья! - написал nori_fzr.
Россия нам острова не вернёт. Япония только и может, что причитать внутри страны и за рубежом, что "северные территории" принадлежат ей. Вот и всё, - добавил Geraosan Haruko.
Япония, проснись! Никогда Россия тебе острова не отдаст! - цитирует РИА ФАН комментарий hc850 able.
Напомним, что Япония лишилась Курильских островов по итогам Второй мировой войны. Однако с подачи США японская сторона постоянно пытается пересмотреть итоги той войны и выклянчить у России острова обратно. При этом Токио ещё и постоянно устраивает различного рода провокации с приписыванием островов себе. Власти Японии даже не постеснялись использовать для этого Олимпиаду-2020.

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