В эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" Багдасаров напомнил, что Одесса до сих пор оккупирована врагом. Он обратился с вопросом, кто будет отвечать "за террор и геноцид". Политолог убеждён: на Украине расцвет бандеровской идеологии, а президент страны Владимир Зеленский является лишь пешкой.

На самом деле, по мнению Семёна Багдасарова, власть на Украине в руках националистов, которые являются "марионетками" Соединённых Штатов Америки. Он отметил, что не следует ждать, пока ситуация в Незалежной станет стабильной. По словам Багдасарова, нельзя просто критиковать или оставаться в стороне.

"Хватит быть добренькими! Россия должна действовать и вернуть юго-восток Украины - исконно русские земли!" - призвал эксперт в своём Telegram-канале.

Скриншот: Telegram/@sbagdasarov