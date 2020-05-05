Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Одесское подполье записало видео: «"Вольный город Одесса" объявляет на...
«Могли бы перекрыть движение, но мы так больше навредим»: как регионы встречают ...
Анна Герман, украинский политик - из Киева: Теперь я уже не надеюсь, что Зеленск...
Киев начинает «АТО» в Черкассах? В мятежный город направили нацгвардию
Главная / Политика

"Хватит быть добренькими!": Багдасаров призвал вернуть исконно русские земли

05 мая 2020, 08:10  •  103 • Политика
Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии, политолог Семён Багдасаров обратился с призывом вернуть исконно русские земли. "Хватить быть добренькими!" - считает он.
В эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" Багдасаров напомнил, что Одесса до сих пор оккупирована врагом. Он обратился с вопросом, кто будет отвечать "за террор и геноцид". Политолог убеждён: на Украине расцвет бандеровской идеологии, а президент страны Владимир Зеленский является лишь пешкой.
На самом деле, по мнению Семёна Багдасарова, власть на Украине в руках националистов, которые являются "марионетками" Соединённых Штатов Америки. Он отметил, что не следует ждать, пока ситуация в Незалежной станет стабильной. По словам Багдасарова, нельзя просто критиковать или оставаться в стороне.
"Хватит быть добренькими! Россия должна действовать и вернуть юго-восток Украины - исконно русские земли!" - призвал эксперт в своём Telegram-канале.
Скриншот: Telegram/@sbagdasarov

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



103
Источник
Похожие новости
04 мая 2020, 17:10
Независимый эксперт рассказал о найденных при крушении МН17 "самородках"
04 мая 2020, 19:10
"Ну ок. С Россией всё "ясно": Сторонники Навального бросили дерзкое обвинение Путину
04 мая 2020, 17:10
И с коронавирусом всё хорошо, и русские всё врут: Майкл Бом рассказал о "сладких мечтах"
04 мая 2020, 15:10
"Война вступает в самую острую фазу": США и Великобритания используют COVID-19 - Глазьев
04 мая 2020, 15:10
"Поломала Путину всю игру": Политолог заявил об особой повестке, влияющей на президента России
04 мая 2020, 17:10
США заплатили Тимошенко пять миллионов долларов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 мая 2020, 15:10
Одесское подполье записало видео: «"Вольный город Одесса" объявляет настоящую войну»
02 мая 2020, 01:35
Почему Одесса не восстала после сожжения людей в Доме профсоюзов
30 апреля 2020, 00:05
«Ни слова — о назначении этих учреждений»: почему Китай обеспокоен работой биолабораторий США на границе с Россией
04 мая 2020, 08:10
И всё-таки – в кармане? Какие силы разбудил «Бесогон» Никиты Михалкова
29 апреля 2020, 00:10
Донбасс указал Зеленскому на распад Украины из-за закона о земле
02 мая 2020, 02:10
"У духов минус три": Военкор Блохин похвастался трофейной "супертехникой"
29 апреля 2020, 23:10
"Каким должен быть следующий мэр Москвы?": Политолог рассказал о "сокрушительном поражении" Собянина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.