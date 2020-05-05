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"Хватит быть добренькими!": Багдасаров призвал вернуть исконно русские земли
05 мая 2020, 08:10 • 103 • Политика
Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии, политолог Семён Багдасаров обратился с призывом вернуть исконно русские земли. "Хватить быть добренькими!" - считает он.
В эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" Багдасаров напомнил, что Одесса до сих пор оккупирована врагом. Он обратился с вопросом, кто будет отвечать "за террор и геноцид". Политолог убеждён: на Украине расцвет бандеровской идеологии, а президент страны Владимир Зеленский является лишь пешкой.
На самом деле, по мнению Семёна Багдасарова, власть на Украине в руках националистов, которые являются "марионетками" Соединённых Штатов Америки. Он отметил, что не следует ждать, пока ситуация в Незалежной станет стабильной. По словам Багдасарова, нельзя просто критиковать или оставаться в стороне.
"Хватит быть добренькими! Россия должна действовать и вернуть юго-восток Украины - исконно русские земли!" - призвал эксперт в своём Telegram-канале.
Скриншот: Telegram/@sbagdasarov
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