"Хвастаться они все горазды, да только сделать не могут": Эксперт прокомментировал заявление о "возвращении Донбасса за сутки"

Как заявил Наев, для самой военной операции по освобождению неподконтрольной территории много времени не понадобится. Главное в этом деле – молниеносные действия: надо быстро дойти до украинской границы и там закрепиться, уверен он.

Однако перед ВСУ не стоит сейчас задача "захватить силой всю территорию Донбасса", основной путь – политико-дипломатический. В то же время, добавил Наев, ополчение Донбасса якобы собирается идти в наступление. На это у ВСУ готовы "ответные действия".

"Украина – это страна мифов", - считает военный эксперт, полковник в отставке, обозреватель ТАСС Николай Литовкин. На самом деле, хотя украинскую армию постоянно тренируют иностранные инструкторы, ВСУ совершенно небоеспособна. Поэтому и приходится руководству страны заниматься составлением небылиц.

"Есть такая украинская поговорка: "Дай бог нашому поросяті вовка з'їсти". Так вот заявление Наева примерно из этой оперы. Хвастаться они все горазды", - цитирует слова Николая Литовкина Nation News.

Тот же Порошенко вчера сообщил, что "за пять лет президентства он создал самую сильную армию в Европе". При этом у этой грозной армии нет даже боеспособных кораблей или самолетов, а солдаты убивают своих командиров.

"Теперь этот деятель заявил, что они дойдут до российской границы за сутки. Спрашивается, а почему за прошедшие пять лет вы этого так и не сделали ни разу?" - сказал военный эксперт.

В недалеком прошлом кое-какие части до российской границы доходили, однако цель у них была совсем другая: они сдавались в плен. Потом России приходилось их возвращать обратно.