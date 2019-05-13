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"Хвастаться они все горазды, да только сделать не могут": Эксперт прокомментировал заявление о "возвращении Донбасса за сутки"

13 мая 2019, 22:39  •  77 • В мире
По словам экс-главы ООС Украины Сергея Наева, для того чтобы вернуть неподконтрольные Киеву территории Донбасса, украинским военным потребуется меньше суток. "Хвастаться они все горазды, да только сделать не могут ничего", - отметил военный эксперт Николай Литовкин.
Как заявил Наев, для самой военной операции по освобождению неподконтрольной территории много времени не понадобится. Главное в этом деле – молниеносные действия: надо быстро дойти до украинской границы и там закрепиться, уверен он.
Однако перед ВСУ не стоит сейчас задача "захватить силой всю территорию Донбасса", основной путь – политико-дипломатический. В то же время, добавил Наев, ополчение Донбасса якобы собирается идти в наступление. На это у ВСУ готовы "ответные действия".
"Украина – это страна мифов", - считает военный эксперт, полковник в отставке, обозреватель ТАСС Николай Литовкин. На самом деле, хотя украинскую армию постоянно тренируют иностранные инструкторы, ВСУ совершенно небоеспособна. Поэтому и приходится руководству страны заниматься составлением небылиц.
"Есть такая украинская поговорка: "Дай бог нашому поросяті вовка з'їсти". Так вот заявление Наева примерно из этой оперы. Хвастаться они все горазды", - цитирует слова Николая Литовкина Nation News.
Тот же Порошенко вчера сообщил, что "за пять лет президентства он создал самую сильную армию в Европе". При этом у этой грозной армии нет даже боеспособных кораблей или самолетов, а солдаты убивают своих командиров.
"Теперь этот деятель заявил, что они дойдут до российской границы за сутки. Спрашивается, а почему за прошедшие пять лет вы этого так и не сделали ни разу?" - сказал военный эксперт.
В недалеком прошлом кое-какие части до российской границы доходили, однако цель у них была совсем другая: они сдавались в плен. Потом России приходилось их возвращать обратно.
"Все, что остается руководству страны и военным командирам ВСУ, – это сочинять мифы о том, что они выкопали Черное море, что первый человек на Земле был украинцем и вообще все началось с Украины. Украины – страна мифов и легенд, и слушать этих людей бессмысленно", - резюмировал Николай Литовкин.

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