"Хвала председнику Путину и русскому народу": Россия выслала в Сербию первый самолёт в помощь. Вучич отблагодарил

Президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину и всем жителям России за поддержку в тяжёлой ситуации, сложившейся на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом лидер государства написал на своей странице в Instagram.

Хвала председнику ("Спасибо президенту...". - Ред.) Путину и русскому народу, - обратился Вучич.

Напомним, сегодня российская сторона выслала в Сербию первый самолёт с восемью врачебно-сестринскими бригадами, необходимым медицинским оборудованием и подразделением войск РХБ защиты РФ.

Как передавали в Минобороны, всего в Сербию планируется совершить 11 рейсов. Туда в общей сложности доставят 87 русских военных, в том числе специалистов-вирусологов, которые будут проводить операции по дезинфекции объектов.