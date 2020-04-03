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"Хвала председнику Путину и русскому народу": Россия выслала в Сербию первый самолёт в помощь. Вучич отблагодарил

03 апреля 2020, 19:35  •  83 • Политика
Президент Сербии Александр Вучич отблагодарил Россию за отправку первого самолёта в Белград в помощь в рамках борьбы с коронавирусом. "Хвала председнику Путину и русскому народу", - написал лидер государства в Instagram.
Президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину и всем жителям России за поддержку в тяжёлой ситуации, сложившейся на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом лидер государства написал на своей странице в Instagram.
Хвала председнику ("Спасибо президенту...". - Ред.) Путину и русскому народу, - обратился Вучич.
Напомним, сегодня российская сторона выслала в Сербию первый самолёт с восемью врачебно-сестринскими бригадами, необходимым медицинским оборудованием и подразделением войск РХБ защиты РФ.
Как передавали в Минобороны, всего в Сербию планируется совершить 11 рейсов. Туда в общей сложности доставят 87 русских военных, в том числе специалистов-вирусологов, которые будут проводить операции по дезинфекции объектов.

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