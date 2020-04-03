|
"Хвала председнику Путину и русскому народу": Россия выслала в Сербию первый самолёт в помощь. Вучич отблагодарил
03 апреля 2020, 19:35 • 83 • Политика
Президент Сербии Александр Вучич отблагодарил Россию за отправку первого самолёта в Белград в помощь в рамках борьбы с коронавирусом. "Хвала председнику Путину и русскому народу", - написал лидер государства в Instagram.
Президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину и всем жителям России за поддержку в тяжёлой ситуации, сложившейся на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом лидер государства написал на своей странице в Instagram.
Напомним, сегодня российская сторона выслала в Сербию первый самолёт с восемью врачебно-сестринскими бригадами, необходимым медицинским оборудованием и подразделением войск РХБ защиты РФ.
Как передавали в Минобороны, всего в Сербию планируется совершить 11 рейсов. Туда в общей сложности доставят 87 русских военных, в том числе специалистов-вирусологов, которые будут проводить операции по дезинфекции объектов.
83
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 апреля 2020, 07:35
|
30 марта 2020, 13:35
|
29 марта 2020, 12:35
|
30 марта 2020, 20:00
|
01 апреля 2020, 01:35
|
28 марта 2020, 14:00
|
28 марта 2020, 08:35