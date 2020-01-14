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"Хуже только бен Ладен": В США нашли новое оправдание убийству иранского генерала Сулеймани
14 января 2020, 10:39 • 98 • Политика
Глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что хуже убитого американцами иранского командующего Касема Сулеймани только террорист Усама бен Ладен.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что только лидер исламистской террористической организации "Аль-Каида" (запрещена на территории РФ) Усама бен Ладен смог пролить больше американской крови, чем убитый американцами во время дипломатической миссии в Ираке иранский командующий Касем Сулеймани. Слова главы Госдепа прозвучали во время его выступления в Стэнфордском университете.
Помпео отметил, что Сулеймани "убил более 600 американских патриотов". При этом госсекретарь США скромно умолчал, что делали эти "американские патриоты" за пределами своей страны, а также сколько иранских патриотов погибло от рук американских военных.
Напомним, что иранский командующий Касем Сулеймани был убит 3 января американским ударом в Ираке, куда прибыл с дипломатической миссией. Приказ об убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп. В ответ Иран нанёс ракетный удар по двум американским военным базам в Ираке.
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