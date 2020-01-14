"Хуже только бен Ладен": В США нашли новое оправдание убийству иранского генерала Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что только лидер исламистской террористической организации "Аль-Каида" (запрещена на территории РФ) Усама бен Ладен смог пролить больше американской крови, чем убитый американцами во время дипломатической миссии в Ираке иранский командующий Касем Сулеймани. Слова главы Госдепа прозвучали во время его выступления в Стэнфордском университете.

Помпео отметил, что Сулеймани "убил более 600 американских патриотов". При этом госсекретарь США скромно умолчал, что делали эти "американские патриоты" за пределами своей страны, а также сколько иранских патриотов погибло от рук американских военных.

"Нет террориста, за исключением Усамы бен Ладена, на руках которого было бы больше американской крови, чем на руках Сулеймани", - пафосно заявил Помпео, в очередной раз пытаясь оправдать военное преступление США.

Напомним, что иранский командующий Касем Сулеймани был убит 3 января американским ударом в Ираке, куда прибыл с дипломатической миссией. Приказ об убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп. В ответ Иран нанёс ракетный удар по двум американским военным базам в Ираке.