Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кто и зачем сбил украинский «Боинг» в Тегеране? (Руслан Осташко)
Киев рассматривает вариант созыва заседания СБ ООН по авиакатастрофе
Гильотина для мигрантов: в РФ хотят отменить плановые проверки гастарбайтеров
В торговле революция, а вы не заметили. Теперь всё для людей (aftershock.news)
Главная / Политика

"Хуже только бен Ладен": В США нашли новое оправдание убийству иранского генерала Сулеймани

14 января 2020, 10:39  •  98 • Политика
Глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что хуже убитого американцами иранского командующего Касема Сулеймани только террорист Усама бен Ладен.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что только лидер исламистской террористической организации "Аль-Каида" (запрещена на территории РФ) Усама бен Ладен смог пролить больше американской крови, чем убитый американцами во время дипломатической миссии в Ираке иранский командующий Касем Сулеймани. Слова главы Госдепа прозвучали во время его выступления в Стэнфордском университете.
Помпео отметил, что Сулеймани "убил более 600 американских патриотов". При этом госсекретарь США скромно умолчал, что делали эти "американские патриоты" за пределами своей страны, а также сколько иранских патриотов погибло от рук американских военных.
"Нет террориста, за исключением Усамы бен Ладена, на руках которого было бы больше американской крови, чем на руках Сулеймани", - пафосно заявил Помпео, в очередной раз пытаясь оправдать военное преступление США.
Напомним, что иранский командующий Касем Сулеймани был убит 3 января американским ударом в Ираке, куда прибыл с дипломатической миссией. Приказ об убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп. В ответ Иран нанёс ракетный удар по двум американским военным базам в Ираке.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



98
Источник
Похожие новости
13 января 2020, 15:09
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для имеющих доход ниже двух МРОТ
14 января 2020, 07:24
Трамп похвалил протестующих в Иране за отказ ходить по "великому флагу США"
14 января 2020, 10:39
"Хуже только бен Ладен": В США нашли новое оправдание убийству иранского генерала Сулеймани
13 января 2020, 21:39
Встанет ли Абхазия на антироссийский путь? Эксперт Царьграда раскрыл нюансы "политической турбулентности" республики
13 января 2020, 22:54
Захарова удивлена, что Варшава игнорирует годовщину освобождения от немецких захватчиков
14 января 2020, 10:39
"Антифашисты снова уйдут в подполье": Захарова оценила план Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 января 2020, 04:09
Кто и зачем сбил украинский «Боинг» в Тегеране? (Руслан Осташко)
14 января 2020, 00:54
"Преемник Путина" из швейцарского рейтинга уличил в некомпетентности правит...
14 января 2020, 00:54
"Скоро они Гитлера наградят. Посмертно": В Сети посмеялись над Литвой, нагр...
14 января 2020, 00:54
"Кто кого прогнёт": Безпалько назвал главную причину разногласий России и Б...
14 января 2020, 04:09
Единственный способ остановить «Северный поток – 2» – взорвать его
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 января 2020, 00:39
"Зачем "Моссаду" взрывать украинский Боинг?" Сатановский высказал свою точку зрения на крушение воздушного судна в Иране
11 января 2020, 07:54
Боевое дежурство «Авангарда»: оценки зарубежных СМИ
07 января 2020, 15:54
«Исторический кошмар для США»: парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией
12 января 2020, 00:09
Публицист Мельников призвал заставить Путина и всех присоединявших Крым заплатить. И получил ответ в Сети
11 января 2020, 19:09
Михаил Леонтьев - о налоге на российскую нефть: Халява для Белоруссии закончилась - они могут потерять 50 миллиардов долларов. Поэтому Лукашенко ищет способ заработать на нас
10 января 2020, 09:09
"Белоруссия зарабатывает на России в 10 раз больше": Лукашенко одёрнули после его слов о российском газе
08 января 2020, 08:09
На борту разбившегося в Иране самолёта находились 167 пассажиров
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.