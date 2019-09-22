"Хуже террориста": Разоблачавшему ложь Запада Ассанжу мстят жестокими условиями в тюрьме

Сейчас Ассанж в практически полной изоляции, ему запретили даже переписку и ограничили прием гостей двумя разами в месяц, сообщил он. По мнению Храфнссона, тем самым британские власти мстят основателю портала за его деятельность против интересов западной закулисы.

Ассанжа должны были освободить в воскресенье, 22 сентября. Однако вместо этого его задержат до рассмотрения дела об экстрадиции.

Причиной стало подозрение судья Ванессы Барайцер, что Ассанж в случае выхода из-под стражи может скрыться.

В то же время Великобритания не будет высылать Ассанжа в США, напоминает издание. Причиной является то, что в этой стране все еще существует смертная казнь в качестве наказания.