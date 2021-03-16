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"Хуже предательства только…": ФСБ показала видео задержания украинского шпиона
16 марта 2021, 16:55 • 314 • Политика
ФСБ заявила о задержании в Крыму работавшего на Украину шпиона с бомбой. "Предательство само по себе отвратительно. Но предательство в пользу Украины - отвратительно вдвойне", - не сдержалась Юлия Витязева.
ФСБ России публиковала кадры с задержания в Крыму украинского шпиона. Из его машины изъяли самодельную бомбу. Инцидент прокомментировала журналистка и блогер Юлия Витязева.
Задержанным оказался гражданин России 69-го года рождения. На видео с задержания видно, как оперативники останавливают машину и укладывают шпиона на асфальт. Затем обыскивают машину и находят взрывное устройство.
- комментирует новость Юлия Витязева.
Напомним, что это не первый случай задержания украинских шпионов-диверсантов в Крыму. Уже неоднократно сообщалось, что украинские спецслужбы поставили вербовку жителей Крыма на поток, и предлагают за деньги стать шпионом-диверсантом каждому, кто пересекает границу полуострова с Украиной.
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