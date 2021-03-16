"Хуже предательства только…": ФСБ показала видео задержания украинского шпиона

ФСБ заявила о задержании в Крыму работавшего на Украину шпиона с бомбой. "Предательство само по себе отвратительно. Но предательство в пользу Украины - отвратительно вдвойне", - не сдержалась Юлия Витязева.

ФСБ России публиковала кадры с задержания в Крыму украинского шпиона. Из его машины изъяли самодельную бомбу. Инцидент прокомментировала журналистка и блогер Юлия Витязева.

Задержанным оказался гражданин России 69-го года рождения. На видео с задержания видно, как оперативники останавливают машину и укладывают шпиона на асфальт. Затем обыскивают машину и находят взрывное устройство.

Позорище какое! Предательство само по себе отвратительно. Но предательство в пользу Украины - отвратительно вдвойне,

- комментирует новость Юлия Витязева.

Напомним, что это не первый случай задержания украинских шпионов-диверсантов в Крыму. Уже неоднократно сообщалось, что украинские спецслужбы поставили вербовку жителей Крыма на поток, и предлагают за деньги стать шпионом-диверсантом каждому, кто пересекает границу полуострова с Украиной.