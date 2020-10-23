"Хуже не стало": Посол России рассказал, как COVID повлиял на отношения с Италией

Дипломат отметил, что пандемия нанесла серьёзный удар по мировой экономике, однако, несмотря на это обстоятельство, отношения между Россией и Италией стабильно развиваются.

"Хуже не стало. Отношения развиваются стабильно. И мы это оцениваем по достоинству, потому что среди государств ЕС и НАТО не так много стран, которые так однозначно свою позицию фиксируют", - пояснил он порталу News.ru.

Разов напомнил, что министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на прошлой неделе посетил Москву и открыто заявил о намерении поддерживать политический диалог с Россией. Он также пригласил своего российского коллегу Сергея Лаврова посетить конференцию "Средиземноморский диалог", которая состоится в декабре в Риме.

Посол РФ добавил, что Италия проявляет интерес к российской вакцине от коронавируса. В то же время он сомневается, что страна в итоге решится купить у Москвы "Спутник V". Вероятнее всего, итальянцы дождутся разработки европейской вакцины.

Напомним, в марте, когда пандемия коронавируса была в разгаре, Россия предоставила Италии медицинское оборудование, индивидуальные средства защиты, а также направила своих специалистов в Бергамо. На тот момент средиземноморское государство было лидером среди европейских стран и по числу заболевших, и по числу умерших от COVID.