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"Хуже не стало": Посол России рассказал, как COVID повлиял на отношения с Италией
23 октября 2020, 17:05 • 65 • Политика
Посол России в Италии Сергей Разов рассказал, как пандемия COVID-19 повлияла на отношения между Москвой и Римом. По его словам, хуже не стало.
Дипломат отметил, что пандемия нанесла серьёзный удар по мировой экономике, однако, несмотря на это обстоятельство, отношения между Россией и Италией стабильно развиваются.
Разов напомнил, что министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на прошлой неделе посетил Москву и открыто заявил о намерении поддерживать политический диалог с Россией. Он также пригласил своего российского коллегу Сергея Лаврова посетить конференцию "Средиземноморский диалог", которая состоится в декабре в Риме.
Посол РФ добавил, что Италия проявляет интерес к российской вакцине от коронавируса. В то же время он сомневается, что страна в итоге решится купить у Москвы "Спутник V". Вероятнее всего, итальянцы дождутся разработки европейской вакцины.
Напомним, в марте, когда пандемия коронавируса была в разгаре, Россия предоставила Италии медицинское оборудование, индивидуальные средства защиты, а также направила своих специалистов в Бергамо. На тот момент средиземноморское государство было лидером среди европейских стран и по числу заболевших, и по числу умерших от COVID.
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