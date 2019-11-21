"Хуже и хуже" будет ускоряться: Депутат рассказал, кто сталкивает Россию в пропасть

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров уверен, что партийная система России нуждается в глубокой реформе.

"Я помню советские выборы, без денег были. Партийные механизмы должны строиться по другому принципу - по старому русскому принципу так называемого народовластия и по старорусскому принципу земств и власти снизу вверх. Не власти англосаксонского типа, состязательной, когда, грубо говоря, кто лучше спел, ЛДПР или КПРФ, за того и проголосовали. То есть у них нет реальности, это просто театральные подмостки, где красиво споёшь - и народ говорит: о, вот этот лучше. Я его лайкаю, как на Евроньюс, и вот он стал в Думе", - говорит Фёдоров в эфире программы "Честный Фрэнк".

Он подчеркивает, что власть не должна на выборы идти, как спектакль, она должна на выборы идти, вытекая из доверия людей.

"Вы либо меняете своё решение, которое стоит в основе, либо продолжаете жить хуже и хуже. А сейчас это "хуже и хуже" будет, поверьте мне, ускоряться. Потому что мы впадаем в эпоху транзита. И поэтому у нас теперь вопрос восстановления суверенитета является не только вопросом блага, с точки зрения социальной жизни, и уровня доходов и так далее, но и вопросом безопасности персонально государства, народа и человека", - поясняет депутат.

По его словам, власти не стоит сейчас бояться протестов, если речь идёт о "пятой колонне" - это протесты с целью сталкивания страны в катастрофу, как было в 1991 году.

"Мы двигаемся к катастрофе. Я просто напоминаю. 1991 год, в центре Москвы были танки, которые ввела Советская армия для защиты Советского Союза. Против этих танков кто был? Народ. С точки зрения истории, это "пятая колонна". Это не оппозиция, это враги государства. И они добились своего - Советский Союз был ликвидирован. Так и здесь, надо различать. Просто человек на улице, который бунтует или там с плакатом стоит - надо просто понимать, он за врагов или за своих", - говорит Фёдоров.

Политик уточняет, что необходимо различать понятия "Отечество" и "порядки в Отечестве".

"Вам не нравились порядки. Мне тоже не нравились многие советские порядки. Но это не значит, что я должен отказываться от Отечества", - подчёркивает депутат.