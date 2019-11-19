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"Хуже, чем предатели": У Норкина назвали проворовавшихся чиновников, травящих Россию "из-за бугра"

19 ноября 2019, 22:09  •  15 • Политика
В программе Андрея Норкина "Место встречи" участники говорили о предателях, оставивших Россию, в том числе после коррупционных преступлений. Многие из этих бежавших с "длинным рублём" теперь требуют политического убежища и ругают Россию, надеясь на лучшее место под солнцем.
Очередной выпуск передачи Андрея Норкина на телеканале НТВ посвятили чиновникам, бежавшим из России, в том числе после совершения коррупционных преступлений. Говорили как о доказанных преступлениях, так и о ситуациях, когда Россию опальные представители власти покидали ещё до уголовных расследований. Например, в первой группе оказался Борис Мазо - это бывший чиновник Минкульта, который буквально на днях просил политического убежища в Австрии. Хотя в России его обвиняют в присвоении 450 миллионов рублей. Кроме того, претензии к Мазо есть и у властей Испании - тоже в связи с коррупционными преступлениями.
С другой стороны, во второй группе оказалась бывший министр сельского хозяйства России Елена Скрынник. Некрасивая история с ней тиражировалась в СМИ после того как чиновница уехала вместе с семьёй во Францию, НТВ рассказывал об имуществе Скрынник на Лазурном берегу. Позже говорили, что она вернулась в Россию. Теперь же пишут, что Скрынник живёт на две страны. Уголовные обвинения в отношении чиновницы не выдвигались, но после серии публикаций, что называется, "осадочек остался".
Вспомнили гости и о первом российском главе МИД Андрее Козыреве. Его в своё время называли "господин "да", потому что делал всё, что попросит Запад. Сегодня он живёт в США и не устаёт высказываться о России критически. Даже книгу написал об "ужасах", творящихся в нашей стране, специально для иноязычной публики…
Гости в эфире не смогли определиться, стоит ли проворовавшихся беглецов считать предателями. Ведь они, скорее, негодяи. В результате приняли общую формулу. Такие перебежчики "хуже предателей", поскольку они не только совершили преступление на Родине, но и делают всё возможное, чтобы продать себя дороже на новом месте.

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