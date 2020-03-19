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"Хуже, чем 11 сентября": Минфин США сообщил о последствиях коронавируса для авиакомпаний

19 марта 2020, 14:35  •  24 • В мире
Министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин в ходе брифинга в Белом доме сообщил о прогнозируемом затяжном кризисе авиакомпаний и банкротстве некоторых из них. Сложилась ситуация, которая "хуже, чем 11 сентября", подчеркнул политик.
Теракты 11 сентября 2001 года, когда из-за врезавшихся самолётов рухнули башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, имели катастрофические последствия для американских авиакомпаний. Нынешнюю ситуацию с коронавирусом в ведомстве видят ещё более пессимистично.
"Думаю, что для авиакомпаний это хуже, чем 11 сентября. Они почти остановились", - процитировал Мнучин ТАСС.
Он пояснил, что гражданам рекомендовано воздержаться от перелётов, но "необходимые" и "критически важные" внутренние перевозки должны быть сохранены. Власти США работают над этим.
Министерство финансов США разработало механизм, по которому на сумму до триллиона долларов будут скупаться некоторые американские ценные бумаги. Это позволит решить проблемы с ликвидностью и справиться с последствиями коронавируса. Также в стране планируется отсрочить уплату налогов для граждан на сумму в 300 миллиардов долларов.

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