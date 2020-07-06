"Хуторской кидала": В Киеве назвали причину провальной политики Зеленского

Действующий президент Украины типичный представитель "хуторской элиты" и обыкновенный "кидала", заявил в интервью газете "Главред" киевский политолог Андрей Головачёв.

По его словам, Зеленский протолкнул свои "крестьянские замашки" в международную политику Украины. Например, президент Украины подписал меморандум с МВФ, важным условием которого является гарантия независимой работы Нацбанка Украины. А уже спустя две недели он предложил главе НБУ Якову Смолию "валить" из Нацбанка.

Головачёв также отметил, что "хуторянство" присуще не только Зеленскому, а в целом украинскому населению.

"Впрочем, похоже, Запад это уже осознал и вполне готов сбросить Украину с баланса, - сказал он, - но не знает, как это сделать, чтобы не потерять лицо".