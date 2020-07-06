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"Хуторской кидала": В Киеве назвали причину провальной политики Зеленского

06 июля 2020, 12:00  •  98 • Политика
В Киеве назвали причину провальной политики президента Украины Владимира Зеленского. По словам украинского политолога Андрея Головачёва, "хуторской кидала" провалил не только внутреннюю, но и внешнюю политику страны.
Действующий президент Украины типичный представитель "хуторской элиты" и обыкновенный "кидала", заявил в интервью газете "Главред" киевский политолог Андрей Головачёв.
По его словам, Зеленский протолкнул свои "крестьянские замашки" в международную политику Украины. Например, президент Украины подписал меморандум с МВФ, важным условием которого является гарантия независимой работы Нацбанка Украины. А уже спустя две недели он предложил главе НБУ Якову Смолию "валить" из Нацбанка.
Головачёв также отметил, что "хуторянство" присуще не только Зеленскому, а в целом украинскому населению.
"Впрочем, похоже, Запад это уже осознал и вполне готов сбросить Украину с баланса, - сказал он, - но не знает, как это сделать, чтобы не потерять лицо".

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