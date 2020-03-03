"Худший враг Турции - её длинный язык": Сатановский о планах Анкары "разорвать на части" Россию

В правительственных и околоправительственных кругах Турции звучат угрозы, что если Москва не даст Анкаре "зелёный свет" в Сирии, то "25 миллионов мусульман", которые живут в России, "разорвут её на части", пишет политолог и экономист Евгений Сатановский. При этом он уверен, что турок на этом фронте ожидает "большой облом".

Эксперт напоминает, что Турция уже даже перестала маскироваться и открыто выступает агрессором в Сирии, причём на стороне исламистских террористов. Поэтому Россия никакой свободы полётов в Сирии, воздушное пространство которой Дамаск объявил закрытым для турецкой авиации, гарантировать не будет. И если турецкие военнослужащие продолжат идти в атаку вместе с боевиками, "забывая" сообщить о своём местонахождении российским военным, а турецкая артиллерия им будет расчищать путь, то, судя по всему происходящему, судьба этих военных и этой артиллерии будет незавидной, отмечает политолог.

"Что до российских мусульман... Воевали они с Турцией за Россию при царях. И хорошо воевали. Воевали в советские времена - героически. Правда, не с Турцией. Но если бы пришлось... Воюют за Россию и сейчас. В том числе в Сирии. Одна страна у них со всеми прочими, кто в России живёт. За неё и воюют", - написал Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

Он признаёт, что да, в 90-е на Северном Кавказе была гражданская война. И в Чечне, и по соседству. Но из неё Россия вышла с максимальной честью для всех, кто решил с войной покончить. По сегодняшней Чечне это видно, подчёркивает Сатановский. Поэтому там Турции ничего не светит.

"В тюркских регионах России, от Татарстана до Якутии, ещё меньше... В Крыму - ноль. Оттуда исламисты вытеснены на Украину", - добавляет политолог.

Вместе с тем Сататновский поблагодарил Турцию за её откровение. По его мнению, нет в этом мире у турецкого начальства худших врагов, чем их собственные длинные языки.