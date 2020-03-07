"Худший вариант": ВОЗ и спортивные федерации допустили проведение Олимпиады без зрителей

По сведениям The New York Times, переговоры с участием медработников спортивных федераций и сотрудников ВОЗ состоялись на прошлой неделе.

Стороны обсудили наихудший вариант развития событий – проведение Олимпийских игр без зрителей. Такая мера может быть принята в случае дальнейшего распространения коронавируса.

И подсчитали примерные убытки от такой меры. Выяснилось, что возврат билетов зрителям обойдётся организаторам Игр в $850 млн.

В публикации приводится комментарий официального представителя ВОЗ Тарика Язаревича. По его словам, не в компетенции ВОЗ разрешать или запрещать спортивные соревнования. Организация лишь может дать рекомендации по мерам санитарного контроля.

Вспышка коронавируса началась в Китае в декабре. К настоящему моменту заболевание распространилось на 80 стран, заболели 100 тыс. человек.