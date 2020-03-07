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"Худший вариант": ВОЗ и спортивные федерации допустили проведение Олимпиады без зрителей
07 марта 2020, 02:35 • 17 • В мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и международные спортивные федерации допустили проведение Олимпиады в Токио без зрителей. В ходе телефонной конференции обсуждался "худший вариант из-за коронавируса".
По сведениям The New York Times, переговоры с участием медработников спортивных федераций и сотрудников ВОЗ состоялись на прошлой неделе.
Стороны обсудили наихудший вариант развития событий – проведение Олимпийских игр без зрителей. Такая мера может быть принята в случае дальнейшего распространения коронавируса.
И подсчитали примерные убытки от такой меры. Выяснилось, что возврат билетов зрителям обойдётся организаторам Игр в $850 млн.
В публикации приводится комментарий официального представителя ВОЗ Тарика Язаревича. По его словам, не в компетенции ВОЗ разрешать или запрещать спортивные соревнования. Организация лишь может дать рекомендации по мерам санитарного контроля.
Вспышка коронавируса началась в Китае в декабре. К настоящему моменту заболевание распространилось на 80 стран, заболели 100 тыс. человек.
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