"Худший сценарий позади", но: В ВОЗ указали на очередной нюанс завершения пандемии

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге указал на очередной нюанс завершения пандемии. "Худший сценарий позади", - заверил он, но тут же сделал оговорку.

Клюге отметил, что сейчас мир знает о коронавирусе значительно больше, чем в начале 2020 года, когда распространение COVID-19 ещё не приобрело масштабов пандемии.

"Худший сценарий позади", - заверил представитель Европейского бюро ВОЗ.

По его словам, завершения пандемии можно ожидать в начале следующего, 2022-го, года. В интервью датскому телеканалу DR Клюге сообщил, что SARS-CoV-2 останется в человеческой популяции, но все ограничения будут сняты. Впрочем, сделал он оговорку, это только прогноз. Дать 100-процентную характеристику, как именно поведёт себя коронавирус дальше, не может пока никто.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович напомнила, что людям следует по-прежнему соблюдать осторожность. В противном случае не миновать третьей волны заболеваемости. О завершении пандемии будут свидетельствовать два параметра: число инфицированных в мире окажется ниже эпидпорога и вирус перестанет вносить изменения в привычную работу систем здравоохранения.

ВОЗ объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2 пандемией 11 марта 2020 года. На данный момент в мире, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 выявлен почти у 112 миллионов человек. По количеству заболевших лидируют США. В этой стране вирус обнаружили у 28,2 миллиона человек. Дальше в списке стоят Индия (11 миллионов инфицированных), Бразилия (10 миллионов). В пятёрку также входят Великобритания и Россия. В этих странах по 4,1 миллиона жителей с подтверждённым COVID-19.