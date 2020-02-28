"Худший монстр во всём мире": Мать Греты Тунберг разоткровенничалась о дочери

Издание The Guardian выпустило материал о семье Греты Тунберг - девочки, прославившейся экологическими акциями. Вскоре выйдет книга мемуаров её матери, пока же отрывок из воспоминаний удалось добыть журналистам. Женщина откровенно рассказывает, как семья постоянно кочевала с места на место, меняя города раз в два месяца. Как Грету отправляли по психологам, психиатрам и социальным работникам. Как 12-летнего ребёнка посадили на антидепрессанты.

Из-за того что внимание было сосредоточено на старшей дочери, возникли обиды у младшей девочки, честно признаётся женщина. Так, она описывает сцену ссоры, когда застает младшую дочь крушащей полку с DVD-дисками.

"Тебя волнует только Грета. А я - никогда. Мам, я тебя ненавижу. Ты худший монстр во всём мире, ты [брань]", - кричит девочка и запускает диск матери в лицо.

По словам женщины, лишь в 2015 году Грете сделали обследование и поставили диагноз: СДВГ с элементами Аспергера, ОКР. Мать считает, что это принесло "облегчение" подростку, который наконец стал осознавать, что с ним происходит.

"Мы бросаем все занятия. Мы избегаем любого стресса. И это работает. Что бы ни происходило, мы никогда не должны бороться со злобой - злобой, потому что это почти всегда приносит больше вреда, чем пользы", - признаётся мать Греты Тунберг.

Из-за жутких деталей пользователи Сети уже сравнили содержание отрывка с фильмом ужасов и книгой "Похороните меня за плинтусом".