"Худший кошмар США": В Норвегии расшифровали "тайный" сигнал Китая России

Норвежский публицист Пол Стейган считает, что Китай послал России "тайный" сигнал, поскольку обе страны уже осознали утопичность идеи партнёрства с заокеанскими коллегами. Журналист считает, что если Пекин и Москва договорятся о военном союзе, то это станет "худшим кошмаром США".

Публицист из Норвегии Пол Стейган считает, что Москва и Пекин теперь чётко осознают утопичность идеи выстраивания партнёрства с Западом, а санкции только способствуют сближению двух держав.

"Понимает ли это Запад? Прочтёт ли он пророчество на стене, как это было в Библии перед падением Вавилона?" - задаётся в статье вопросом журналист.

По мнению Стейгана, в истории наступил принципиально новый этап после телефонных переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и его китайского коллеги Вана И. Несмотря на то, что информации по итогам беседы в СМИ было мало, норвежский публицист называет разговор "эпохальным".

Журналист также считает, что короткое замечание Пекина по итогам встречи о том, что Китай "не видит ограничений для стратегической координации" с Москвой, является "тайным" сигналом. Пол Стейган считает, что это зашифрованное послание означает: Пекин готов заключить с Кремлём военный стратегический союз.

Если это произойдёт, продолжает норвежец, то для США сбудется "худший кошмар".