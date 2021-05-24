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"Худший кошмар США": В Норвегии расшифровали "тайный" сигнал Китая России
24 мая 2021, 15:40 • 120 • Политика
Норвежский публицист Пол Стейган считает, что Китай послал России "тайный" сигнал, поскольку обе страны уже осознали утопичность идеи партнёрства с заокеанскими коллегами. Журналист считает, что если Пекин и Москва договорятся о военном союзе, то это станет "худшим кошмаром США".
Публицист из Норвегии Пол Стейган считает, что Москва и Пекин теперь чётко осознают утопичность идеи выстраивания партнёрства с Западом, а санкции только способствуют сближению двух держав.
"Понимает ли это Запад? Прочтёт ли он пророчество на стене, как это было в Библии перед падением Вавилона?" - задаётся в статье вопросом журналист.
По мнению Стейгана, в истории наступил принципиально новый этап после телефонных переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и его китайского коллеги Вана И. Несмотря на то, что информации по итогам беседы в СМИ было мало, норвежский публицист называет разговор "эпохальным".
Журналист также считает, что короткое замечание Пекина по итогам встречи о том, что Китай "не видит ограничений для стратегической координации" с Москвой, является "тайным" сигналом. Пол Стейган считает, что это зашифрованное послание означает: Пекин готов заключить с Кремлём военный стратегический союз.
Если это произойдёт, продолжает норвежец, то для США сбудется "худший кошмар".
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