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"Худшие прогнозы сбываются": Русский дипломат жёстко отреагировал на войну "Миротворца" с детьми

03 января 2022, 01:00  •  135 • Политика
Русский дипломат жёстко отреагировал на войну украинского "Миротворца" с детьми. "Худшие прогнозы сбываются", - отметил он, комментируя публикацию личных данных несовершеннолетних на Украине.
Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внёс в базу данных ещё одного ребёнка из Донбасса. На этот раз под угрозой оказался 13-летний мальчик, чьё "преступление" заключается в том, что его родители решили перебраться на неподконтрольную Киеву территорию.
Это уже второй случай внесения несовершеннолетних жителей Донбасса в базу данных "Миротворца". Ранее украинские "патриоты" решили раскрыть личные данные девочки-подростка Фаины.
К сожалению, сбываются наши опасения… Наши майданутые соседи продолжают воевать с детьми и угрожать их жизни и здоровью и делают это открыто и безнаказанно, не опасаясь ни внутреннего, ни международного осуждения,
- пишет в Telegram первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломат заявил, что в ближайшее время передаст информацию по преследованию детей Донбасса в ЮНИСЕФ. Россия намерена добиваться от структуры ООН конкретных шагов по защите несовершеннолетних от действий украинских властей. При этом он признал, что дать честную оценку "украинскому беспределу" международным чиновникам будет нелегко, учитывая предвзятость Запада.
Скриншот: Telegram/ООН и не только: взгляд из Нью-Йорка
Напомним, что сайт "Миротворец" публикует личные данные неугодных киевскому режиму людей. Именно данный ресурс несёт ответственность за гибель оппозиционного украинского журналиста Олеся Бузины. Он был убит вскоре после того, как "Миротворец" опубликовал домашний адрес журналиста.

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