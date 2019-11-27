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"Худшее, что я когда-либо видел": В жестокой расправе над американкой заподозрили "русских диких свиней"

27 ноября 2019, 15:24  •  103 • В мире
В Америке произошло жестокое убийство 59-летней женщины. Окровавленное тело нашли недалеко от машины, когда американка не явилась вовремя на работу. Сначала предполагали, что женщину загрызли собаки. Вскоре специалисты сделали вывод, что на неё напали кабаны, которых в США называют "русскими дикими свиньями". Местный шериф рассказал, что растерзанное тело женщины - одна из "худших вещей, что я когда-либо видел".
Тело 59-летней Кристин Роллинс нашли в городе Анауак на юго-востоке Техаса 24 ноября. Женщина работала сиделкой у пожилых людей. В обычное время она не вышла на работу. Тогда её 84-летний работодатель решил поискать в окрестностях. Когда он вышел на улицу, то увидел машину Кристин и её тело рядом. Сотрудники оперативных служб нашли на трупе множество кровоподтёков и ссадин. Раны были характерны для нападения диких животных. Сначала местные силовики думали, что женщину растерзали собаки. Позже в расправе над Кристин заподозрили "диких русских свиней".
Шериф Брайан Хоуторн сказал, что место убийства и растерзанное тело - это "одна из худших вещей, которые я когда-либо видел". Он считает, что стадо кабанов забралось на участок ночью. Женщина чем-то спровоцировала животных, они набросились и растерзали её. В США было всего шесть подобных трагических случаев.
Как пишет "Московский комсомолец", в Америке кабанов называют "русские дикие свиньи". Кабаны плотоядные и могут нападать на человека. Возможно, американка спровоцировала животных неосторожным движением, которое они восприняли как агрессию. Или среди стада были поросята, которых матка-свинья решила защитить.

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