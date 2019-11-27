"Худшее, что я когда-либо видел": В жестокой расправе над американкой заподозрили "русских диких свиней"

Тело 59-летней Кристин Роллинс нашли в городе Анауак на юго-востоке Техаса 24 ноября. Женщина работала сиделкой у пожилых людей. В обычное время она не вышла на работу. Тогда её 84-летний работодатель решил поискать в окрестностях. Когда он вышел на улицу, то увидел машину Кристин и её тело рядом. Сотрудники оперативных служб нашли на трупе множество кровоподтёков и ссадин. Раны были характерны для нападения диких животных. Сначала местные силовики думали, что женщину растерзали собаки. Позже в расправе над Кристин заподозрили "диких русских свиней".

Шериф Брайан Хоуторн сказал, что место убийства и растерзанное тело - это "одна из худших вещей, которые я когда-либо видел". Он считает, что стадо кабанов забралось на участок ночью. Женщина чем-то спровоцировала животных, они набросились и растерзали её. В США было всего шесть подобных трагических случаев.

Как пишет "Московский комсомолец", в Америке кабанов называют "русские дикие свиньи". Кабаны плотоядные и могут нападать на человека. Возможно, американка спровоцировала животных неосторожным движением, которое они восприняли как агрессию. Или среди стада были поросята, которых матка-свинья решила защитить.