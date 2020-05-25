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"Худшее, что случалось с Россией": Трамп рассказал о "ставке" Путина

25 мая 2020, 08:55  •  265 • Политика
Американский президент Дональд Трамп поделился соображениями по поводу "ставки" российского лидера Владимира Путина. По мнению Трампа, Путин не хочет, чтобы тот оставался во главе США. "Я - худшее, что случалось с Россией, Путин это понимает", - пафосно заявил Трамп.
Президент США Дональд Трамп заявил, будто Владимир Путин "не хочет" его победы на выборах. При этом, отметил он, российский лидер к нему хорошо относится, но, по сути, не ставит на победу Трампа на выборах.
"Уверен, что он не хочет моей победы", - подчеркнул хозяин Белого дома.
В разговоре с журналисткой Шерил Аткиссон Трамп не преминул акцентировать внимание на том, что он лично - проблема для России. Впрочем, также добавил политик, в Китае также не хотят видеть его на посту президента США.
"Я - худшее, что случалось с Россией, Путин это понимает. Я лажу с Путиным, но, возможно, он не хочет, чтобы я выиграл [на выборах]", - отметил он.
Напомним, что в США ещё с момента предыдущих выборов раскручивается кампания о некоем "российском вмешательстве" в выборы президента. Несмотря на неоднократные опровержения этой теории и в США, и в России, в отношении Трампа было начато спецрасследование.
Как выяснилось в итоге, предполагаемого сговора между властями РФ и республиканцем Трампом не было.

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