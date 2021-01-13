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"Худо-бедно": Козак рассказал об "откровенной" встрече политсоветников "Нормандской четвёрки"

13 января 2021, 08:10  •  137 • Политика
В Берлине состоялась встреча политических советников "Нормандской четвёрки". Разговор был, по словам заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, откровенным, но… "Режим прекращения огня в Донбассе худо-бедно соблюдается", - добавил он.
Козак честно признался: "Похвастаться нечем".
"Это был достаточно откровенный обмен мнениями по всем вопросам реализации Минских соглашений", - информировал он и отметил, что ни по политической составляющей, ни по другим вопросам реализации итогов парижского саммита окончательного решения найти не удалось.
Замглавы администрации президента отметил, что в целом встреча была полезной. На ней говорилось о подготовке "новых принципов и подходов". Новый раунд переговоров должен состояться в течение двух недель.
"С лета худо-бедно соблюдается режим прекращения огня", - сообщил Козак.
По его мнению, начинать боевые действия в Донбассе было самоубийством.
Прошлый саммит "Нормандской четвёрки" состоялся 9 декабря 2019 года в Париже. Он был первым за три года. Тогда стороны договорились оставить Минские соглашения главным принципом работы в данном формате. К концу марта 2020 года противоборствующие стороны должны были быть разведены по трём новым точкам в Донбассе.

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