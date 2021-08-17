Экс-президент Украины Виктор Янукович, сбежавший из страны во время государственного переворота, назвал семь трагичных последствий якобы "безобидной" кричалки радикалов. К чему привело страну бездумное "хто не скаче, той москаль"?

Накануне 30-летия "дня независимости" Украины Янукович обратился к гражданам страны, назвав главную ошибку во всей истории Украины. По его словам, главной ошибкой стало "не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней".

Он отметил, что на первый взгляд кричалка "хто не скаче, той москаль" была "безобидной" и была призвана помочь согреться на майдане, но оказалось, что она стала "сигналом к началу политики перманентного противостояния и конфронтации с ней".

Экс-президент объяснил, к чему привели бездумные крики на майдане:

"К войне, к расколу украинского общества, к перманентной социальной нестабильности, глубочайшему экономическому кризису, разгулу радикальных националистических организаций, преследованию оппозиции, закрытию неугодных режиму телевизионных каналов", - уточнил он.