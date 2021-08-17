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"Хто не скаче": Янукович назвал семь последствий "безобидной" кричалки

17 августа 2021, 12:40  •  187 • Политика
Экс-президент Украины Виктор Янукович, сбежавший из страны во время государственного переворота, назвал семь трагичных последствий якобы "безобидной" кричалки радикалов. К чему привело страну бездумное "хто не скаче, той москаль"?
Накануне 30-летия "дня независимости" Украины Янукович обратился к гражданам страны, назвав главную ошибку во всей истории Украины. По его словам, главной ошибкой стало "не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней".
Он отметил, что на первый взгляд кричалка "хто не скаче, той москаль" была "безобидной" и была призвана помочь согреться на майдане, но оказалось, что она стала "сигналом к началу политики перманентного противостояния и конфронтации с ней".
Экс-президент объяснил, к чему привели бездумные крики на майдане:
"К войне, к расколу украинского общества, к перманентной социальной нестабильности, глубочайшему экономическому кризису, разгулу радикальных националистических организаций, преследованию оппозиции, закрытию неугодных режиму телевизионных каналов", - уточнил он.

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