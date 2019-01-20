"Хроникой чухонского алкоголизма" назвал Шахназаров заявление эстонского журналиста об угрозе уничтожить Петербург ракетами

Автор Михаил Шахназаров вместо комментария просто сделал подпись к заявлению эстонца Вахура Кооритса о размещении на территории Эстонии ракет, способных поразить Северную столицу России: "Издание "Хроники чухонского алкоголизма".

Политологи и журналисты комментируют заявление эстонского журналиста Вахура Кооритса. Он предложил разместить на территории Эстонии ракеты, способные поразить Петербург.

В своих фантазиях он пошёл дальше и предложил своей стране купить военные корабли, чтобы помешать деятельности российского торгового флота.

Кооритс назвал все эти инициативы "резервным планом по сдерживанию Москвы" и заявил, что Россия заплатит высокую цену в случае нападения на Эстонию - это потеря Санкт-Петербурга и морской торговли на Балтике.

Автор Михаил Шахназаров кратко прокомментировал эти утопичные фантазии эстонца, подставив подпись под его текстом: "Издание "Хроники чухонского алкоголизма".

Более развернуто о таких заявлениях написал политолог Владимир Корнилов. В своём Twitter-аккаунте он пишет, что до эстонцев долго доходило, но наконец начинает доходить, что американцы за них погибать не хотят. "Наоборот - пожалуйста, за американцев можно положить эстонцев сколько угодно", - заключает Корнилов.

Не оставил он в стороне и тех представителей Украины, которые любят делать громкие и нелепые заявления о своей агрессии в сторону России.

Он прокомментировал США также готовы положить сколько угодно граждан Незалежной. "Может, и для украинцев начнет доходить вскоре?" - спрашивает политолог.

"Эстонский журналист Вахур Кооритс призвал разместить в Эстонии ракеты, способные поразить Санкт-Петербург. По мнению Кооритса, Эстонии нужны военные корабли для создания помех торговому флоту России".



Издание "Хроники чухонского алкоголизма" — Михаил Шахназаров (@Shakhnazaroff) 20 января 2019 г.