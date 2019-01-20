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"Хроникой чухонского алкоголизма" назвал Шахназаров заявление эстонского журналиста об угрозе уничтожить Петербург ракетами
20 января 2019, 15:55 • 112 • Политика
Автор Михаил Шахназаров вместо комментария просто сделал подпись к заявлению эстонца Вахура Кооритса о размещении на территории Эстонии ракет, способных поразить Северную столицу России: "Издание "Хроники чухонского алкоголизма".
Политологи и журналисты комментируют заявление эстонского журналиста Вахура Кооритса. Он предложил разместить на территории Эстонии ракеты, способные поразить Петербург.
В своих фантазиях он пошёл дальше и предложил своей стране купить военные корабли, чтобы помешать деятельности российского торгового флота.
Кооритс назвал все эти инициативы "резервным планом по сдерживанию Москвы" и заявил, что Россия заплатит высокую цену в случае нападения на Эстонию - это потеря Санкт-Петербурга и морской торговли на Балтике.
Автор Михаил Шахназаров кратко прокомментировал эти утопичные фантазии эстонца, подставив подпись под его текстом: "Издание "Хроники чухонского алкоголизма".
Более развернуто о таких заявлениях написал политолог Владимир Корнилов. В своём Twitter-аккаунте он пишет, что до эстонцев долго доходило, но наконец начинает доходить, что американцы за них погибать не хотят. "Наоборот - пожалуйста, за американцев можно положить эстонцев сколько угодно", - заключает Корнилов.
Не оставил он в стороне и тех представителей Украины, которые любят делать громкие и нелепые заявления о своей агрессии в сторону России.
Он прокомментировал США также готовы положить сколько угодно граждан Незалежной. "Может, и для украинцев начнет доходить вскоре?" - спрашивает политолог.
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