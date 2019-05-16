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"Хроническая русофобия": В России поставили "диагноз" Еврокомиссии

16 мая 2019, 12:39  •  168 • В мире
Российский парламентарий прокомментировал заявление заместителя председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса и поставил "диагноз" организации. Он считает, что "хроническая русофобия" мешает ЕС.
Первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс призвал Евросоюз сплотиться перед лицом угроз, которые якобы представляют для него Россия и Соединенные Штаты. С таким заявлением он выступил на дебатах кандидатов от европейских политических партий на пост председателя Еврокомиссии.
Депутат Государственной Думы РФ Александр Журавлев прокомментировал данное высказывание у себя в микроблоге в Тwitter.
Парламентарий считает, что "хроническая русофобия мешает евробюрократам понять простую вещь: если ЕС хочет защититься от США, то сделать это можно только в союзе с Россией.
Хроническая русофобия мешает евробюрократам понять простую вещь: если ЕС хочет защититься от США, то сделать это можно только в союзе с Россией.https://t.co/AMsB9Xmgd4
— Алексей Журавлев (@ZhuravlevRodina) 16 мая 2019 г.

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