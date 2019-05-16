"Хроническая русофобия": В России поставили "диагноз" Еврокомиссии

Первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс призвал Евросоюз сплотиться перед лицом угроз, которые якобы представляют для него Россия и Соединенные Штаты. С таким заявлением он выступил на дебатах кандидатов от европейских политических партий на пост председателя Еврокомиссии.

Депутат Государственной Думы РФ Александр Журавлев прокомментировал данное высказывание у себя в микроблоге в Тwitter.

Парламентарий считает, что "хроническая русофобия мешает евробюрократам понять простую вещь: если ЕС хочет защититься от США, то сделать это можно только в союзе с Россией.