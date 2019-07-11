"Хромая утка" против России: Путин указал Зеленскому на пробелы в его идее по переговорам

Президент России Владимир Путин готов лично встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом глава государства заявил в четверг.

Условия Путина

Однако Путин выделил два важных фактора. Так, о переговорах на высшем уровне можно говорить только после того, как будет сформировано новое правительство Украины. Поэтому необходимо дождаться завершения досрочных выборов в Верховную раду.

Вторая проблема заключается в том, как на инициативу отреагируют другие участники формата. Он не видит ничего плохого, если к лидерам Германии и Франции присоединятся главы Великобритании и США, но необходимо узнать их личное мнение о новом формате. Не стоит забывать и о том, что премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй вскоре покинет свой пост.

"Она в каком качестве приглашается на эту встречу? Она вообще согласна или нет? Непонятно. Американская администрация как реагирует? Мы не знаем. Как реагируют Германия, Франция? Это все вопросы, которые подлежат проработке", - объяснил Путин.

Сегодня же, 11 июля, стало известно о состоявшемся по украинской инициативе первом разговоре между Путиным и Зеленским. Как сообщили в Кремле, стороны обсуждали вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и вопросы по совместной работе по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.

Нереализуемые идеи Зеленского

Напомним, ранее стало известно об отмене телемоста "Надо поговорить", организаторами которого выступали телеканалы "Россия 1" и NewsOne. Против инициативы восстали как представители так называемой партии войны, включая экс-президента Украины Петра Порошенко, так и сам новый глава государства Владимир Зеленский.

При этом бывший комик предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры в Минске по Донбассу, причём на них также должны присутствовать лидеры США, Великобритании, Германии и Франции.

"Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - заявил украинский лидер.

На ситуацию отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который отметил, что Кремль должен ознакомиться с инициативой Зеленского очень внимательно. Речь идёт о новом формате переговоров, поэтому нужно оценить перспективы встречи. При этом США не являются участниками "нормандского формата".

Непосредственно глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал офису Зеленсокго озвучивать подобного рода предложения по дипломатическим каналам, а не через соцсети.

Однако политолог Олег Неменский заявил РИА ФАН, что руководству России нежелательно участвовать в такой встрече. Дело в том, что Киев сформировал приглашение таким образом, чтобы обессмыслить возможность встречи.

"Желание поговорить при посредниках является проявлением некоторой политической трусости со стороны Зеленского, который боится прямых переговоров с Путиным о чём-либо. Зеленский понимает, что у него недостаточно опыта и знаний, а любое решение в результате таких переговоров будет расценено как его поражение и предательство Украины", - пояснил эксперт.

Почему Киев забыл о ДНР и ЛНР?

Ещё одной важной проблемой является то, что в мирных договорённостях оговаривается необходимость налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском. Но Зеленский к этому явно не готов, предпочитая развязать бессмысленную информационную кампанию. Он также ведёт борьбу против участвовавшего в переговорах политика Виктора Медведчука, которого СМИ прозвали "кумом Путина".

Последний в итоге сам вышел из формата, заявив о принципиальных противоречиях с главой государства. Однако Медведчук также является инициатором состоявшегося недавно обмена пленными, в рамках которого ДНР и ЛНР согласились в качестве жеста доброй воли отпустить четырёх украинцев.

А сам президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал необходимость начала функционирования прямого и стабильного общения Украины с ДНР и ЛНР, что станет первым шагом к миру.

"Вопрос в том, что мы хотим дать шанс новому украинскому руководству выйти на траекторию решения проблем, а не усугубления этих вопросов", - добавил он в конце июня.

Борьба "хромой утки" за власть

Сейчас президент Украины Владимир Зеленский находится в сложном положении. Несмотря на победу бывшего комика на выборах весной 2019 года, целые сферы жизнедеятельности страны по-прежнему контролируют приспешники Петра Порошенко. Последний взял курс на откровенное запугивание украинского общества, последовательно отгрызая куски рейтинга у Зеленского.

Глава государства же оказался в статусе "хромой утки" и вынужден лавировать между группировками, рассчитывая на победу своей партии на выборах в Верховную раду. Этим можно объяснить его противоречивую риторику. Впрочем, Зеленский пытается наносить и ответные удары, которые пока нейтрализует "партия войны".

Одним из них является идея о расширении сферы применения закона о люстрации. Президент предлагает навсегда запретить занимать руководящие посты в государстве тем людям, которые управляли страной не только про Викторе Януковиче, но и при Петре Порошенко.

"Для чего нужны народные депутаты, которые оставляют неприкосновенность, узаконивают незаконное обогащение, просто не ходят на работу? Для чего министры рассказывают, что украинцы очень много едят, которые строят дороги только в собственном Facebook и рожают детей в Америке, которые угробили здоровье нации?" - подчеркнул политик.

Пока Зеленский не может отправить в отставку даже главу МИД Украины Павла Климкина. Но высказывание главы государство ясно раскрывает его планы в случае победы: отправить в отставку существующий кабмин Владимира Гройсмана. Если он будет реализован, то курс Киева подвергнется серьезной корректировке.