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"Христофор Колумб был Колумбенко": В Киеве заявили, что украинцы научили весь мир земледелию

12 ноября 2019, 20:54  •  102 • В мире
Глава администрации президента Украины удивил глубокими познаниями истории и экономики. Андрей Богдан заявил, что в 1917 году в его стране жили 70 млн человек, которые после революционных событий разъехались по всему миру. Эмигрировавшие украинцы научили сельскому хозяйству жителей США, Бразилии, Аргентины и Польши. Тележурналист Владимир Соловьев посмеялся, что, видимо, "Христофор Колумб был Колумбенко".
Во время эфира на украинском телеканале Андрей Богдан "блеснул" широкими познаниями. Так, глава администрации президента Украины уверенно заявил, что в 1917 году на этой территории жили около 70 млн человек. Массовая эмиграция началась, когда у людей отобрали их наделы. Свою пламенную речь украинский политик сказал, доказывая, что Украине нужен свободный рынок земли.
"Давайте вообще посмотрим, что такое украинец. Украинца лишили в 1917 году права собственности на землю. До этого здесь жили 70 млн людей. 70! Как только лишили украинцев права на землю, они поехали в Канаду, США, в Бразилию, в Аргентину, в Польшу. Подняли весь мир. Все эти страны стали аграрными. Они все работают, зарабатывают и гордятся тем, что владеют землей", - сделал неожиданный вывод Богдан.
В программе на Первом канале телеведущий Владимир Соловьев высмеял Андрея Богдана. Журналист заявил, что многое знал о великом украинском народе, но таких фактов не встречал.
"Главное, мне понравилось, что украинцы научили американцев. День Благодарения - тоже вы? Я просто хочу знать. Христофор Колумб был Колумбенко? Как вам удалось убедить американцев, что на День Благодарения надо резать индюшку, а не хрюшку?" - посмеялся Соловьев.
Гость программы подтвердил, что даже в 1920-е годы на территории нынешней Украины вряд ли проживало больше 22 млн человек.

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