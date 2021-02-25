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"Хриплый дегенерат" объявил Шария в розыск: СБУ ждёт его на допрос

25 февраля 2021, 16:50  •  169 • Политика
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск главу "партии Шария" блогера Анатолия Шария. По некоторым сведениям, он живёт в Испании и имеет статус беженца. Ранее Шарий назвал президента Украины Владимира Зеленского "хриплым дегенератом", у которого "сорвало крышу". Кроме того, Шарий посмел непристойно послать президента Незалежной вместе с его подозрениями. Собрав все факты воедино, СБУ решила. что это похоже на государственную измену.
"Анатолий Шарий 25 февраля не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого. Он объявлен в государственный розыск. Следователи СБУ ознакомили адвоката подозреваемого с материалами расследования, на основании которых было вынесено подозрение. О развитии событий СБУ сообщит дополнительно", - сказано в сообщении Службы безопасности Украины.
Украинские силовики подозревают Шария в государственной измене и разжигании национальной вражды. Как считают в Киеве, он осуществлял "противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере".
"Пропагандист занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искажённую информацию о правительственных инициативах и событиях на Востоке страны. Целью было обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Такие противоправные действия Анатолия Шария активно использовали российские СМИ", - заявили в СБУ, приложив к официальному сообщению видеоролик с "доказательствами" измены Шария.
Шарий уже отреагировал на заявление СБУ. По словам блогера, Служба безопасности Украины не вручала ему подозрение, а узнал он о нём из мессенджера Telegram, рассказал Шарий в прямом эфире ТК "112 Украина" - одного из тех телеканалов, у которых недавно Зеленский отобрал лицензию на вещание.
"Мне никто не вручал подозрение. Я вот тут прочёл о нем. Ну что я могу сказать? У хриплого дегенерата сорвало крышу. Можете меня не прерывать, вам всё равно терять нечего, у вас забрали лицензию. У психически нездорового человека сорвало крышу", - заявил Шарий.
Кроме того, Шарий предложил Зеленскому пройти в непристойном направлении, по пути забрав с собой СБУшные подозрения.

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