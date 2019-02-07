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"Хрен вам в дышло": Путин "показал зубы" и "остановил вращение земного шарика по американской схеме"

07 февраля 2019, 13:54  •  218 • Политика
Обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в беседе с Царьградом говорил о политике России в Сирии. Несколько лет назад страна из-за раздрая в решениях ряда политиков - в том числе, Дмитрия Медведева, могла пойти на предательство. Однако Путин "показал зубы" и "остановил вращение земного шарика по американской схеме". "Хрен вам в дышло", - вот так просто описывает стратегию Баранец.
О предательстве России Баранец говорил в сцепке с сегодняшней ситуацией в Сирии. Израиль продолжает строить планы по нанесению ударов, и последняя серия была относительно недавно. Однако теперь, когда Россия поставила в Сирию С-300, ситуация изменилась. Полеты притормозили. Баранец полагает, что Москва готова отстаивать интересы сирийцев и дальше. веди политика с течением лет изменилась.
Если в период президентства Дмитрия Медведева Росси отказалась от контракта с Ираном на поставку С-300 и потеряла тогда огромную сумму, то теперь ситуация иная.
"Тогда нас не стали считать серьезными партнерами, - напоминает Баранец. - И как тут мне не вспомнить, что мы фактически и во второй раз поступили предательски, отдав Каддафи на съедение американцам. Да, это было наше последнее предательство. Американцы думали, что мы таким же образом, по-медведевски, поступим и в Сирии. Но хрен вам в дышло. Тут уже Путин сломал вот этот весь кремлевский либерализм, показал зубы и остановил вращение земного шарика по американской схеме".
Кстати, прямо сейчас израильские СМИ устроили "бурю" на фоне развертывания в Сирии С-300. Правда, пока журналисты не могут определиться с позицией - то ли успокаивать израильских летчиков, то ли пугать.

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