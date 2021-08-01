"Храброму" адмиралу НАТО выдали предостережение: "Это очень опасно" - Перла

"Храброму" адмиралу НАТО, который предупредил, что западные корабли могут атаковать русских в Чёрном море, выдали предостережение. Политический консультант и журналист Андрей Перла отметил, что альянс создаёт угрозу войны: "Это очень опасно".

Так эксперт прокомментировал заявление командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Роберта Берка, который отметил, что силы НАТО могут атаковать русские корабли и самолёты, "провоцирующие" альянс в Чёрном море. По словам Берка, НАТО не будет давать команду нападать на русских. Однако командиры натовских судов имеют право принять подобное решение самостоятельно.

Перла полагает, что грозное выступление американского адмирала связано с двумя факторами. С недавним бегством натовского эсминца, который пытался подойти к побережью Крыма, но сменил курс, испугавшись предупредительного бомбометания. А также с ослаблением американского давления на "Северный поток - 2".

Поскольку весь мир понимает, что янки "умылись" дважды и боятся прямого столкновения, они нуждаются в том, чтобы продемонстрировать храбрость.

Храбрость проще всего демонстрировать, создавая напряжённость, - отметил журналист.

Он подчеркнул, что любая эскалация напряжённости - "это очень опасно". Если кто-то из американских командиров воспримет слова Берка всерьёз, то США вполне могут развязать войну.

Напомним, инцидент с британским эсминцем Defender, нарушившим границы России, произошёл в конце июня. Корабль оказался в русских водах близ крымского мыса Фиолент. Пограничное судно после неоднократных предупреждений выполнило предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М произвёл "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.