"Храбрится! А Путина увидит - и... всё": О "зверином чутье" Лукашенко, "воплях и слезах" в Сочи рассказал Суздальцев

По словам эксперта, президент Белоруссии должен был приехать в Сочи на переговоры по ценам на энергоресурсы не 7 февраля, а неделей раньше. Российская сторона пригласила его по закрытым каналам, однако скандал уже разгорелся и Лукашенко отказался.

Суздальцев отметил, что в то же время в Минск с визитом прибыл госсекретарь США Майк Помпео и белорусские эксперты вдруг решили, что это даст Лукашенко преимущества на переговорах с Путиным. Однако они ошиблись.

"Это, конечно, никакой не политический актив и даже минус для него”, - указал политолог.

По мнению Суздальцева, боевой настрой Лукашенко сбило опоздание российского лидера на встречу. Вместо 6 февраля Путин прибыл в Сочи 7-го числа.

“Лукашенко, он чувствует, что-то не то происходит. Чутьё у него звериное. Он почувствовал, что бывают ситуации, когда люди... их отсутствие бывает хуже, чем присутствие”, - указал эксперт.

Он также отметил, что вся история со скандалом насчёт поставок газа и нефт и привела к фактическому срыву обсуждения интеграции двух стран. Однако в Сочи Лукашенко и Путин всё же урегулировали эти моменты, как и цены на ресурсы.

"Я знаю, что там, конечно, были вопли и слезы и так далее. Но не знаю. По поводу 152 долларов - информация проскакивала. Если её считать по формуле, которая была согласована с Лукашенко еще в 11-м году, то да, 152 доллара есть. Так что это, можно считать, и скидка, 127 долларов. Мы здесь много не теряем, потому что конъюнктура… тёплая зима".

Высказался эксперт и о резких репликах Лукашенко накануне визита в Сочи.

"Храбрится! - сказал Суздальцев, имея в виду заявления президента Белоруссии в Минске. - А потому каждый раз приезжает, Путина видит - и... всё. И это куда-то пропало. И он обижается, он там кричит иногда, он там психует".

По словам эксперта, в Москве, да и в Минске к таким перепадам уже привыкли. В целом же, как добавил эксперт , по нефти Рос сия Лукаш енко “поймала”, а по газу договорённости остались прежними, что не сулит Москве потерь.