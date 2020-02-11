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"Храбрится! А Путина увидит - и... всё": О "зверином чутье" Лукашенко, "воплях и слезах" в Сочи рассказал Суздальцев

11 февраля 2020, 08:24  •  224 • В мире
Политолог Андрей Суздальцев оценил итоги встречи в Сочи и рассказал, как Владимир Путин и Александр Лукашенко договаривались о ценах на нефть и газ: "Храбрится! А Путина видит - и... всё", - отметил эксперт, добавив, что у Лукашенко тем не менее "звериное чутьё". Но и это не уберегло делегацию от "воплей и слёз".
По словам эксперта, президент Белоруссии должен был приехать в Сочи на переговоры по ценам на энергоресурсы не 7 февраля, а неделей раньше. Российская сторона пригласила его по закрытым каналам, однако скандал уже разгорелся и Лукашенко отказался.
Суздальцев отметил, что в то же время в Минск с визитом прибыл госсекретарь США Майк Помпео и белорусские эксперты вдруг решили, что это даст Лукашенко преимущества на переговорах с Путиным. Однако они ошиблись.
"Это, конечно, никакой не политический актив и даже минус для него”, - указал политолог.
По мнению Суздальцева, боевой настрой Лукашенко сбило опоздание российского лидера на встречу. Вместо 6 февраля Путин прибыл в Сочи 7-го числа.
“Лукашенко, он чувствует, что-то не то происходит. Чутьё у него звериное. Он почувствовал, что бывают ситуации, когда люди... их отсутствие бывает хуже, чем присутствие”, - указал эксперт.
Он также отметил, что вся история со скандалом насчёт поставок газа и нефти привела к фактическому срыву обсуждения интеграции двух стран. Однако в Сочи Лукашенко и Путин всё же урегулировали эти моменты, как и цены на ресурсы.
"Я знаю, что там, конечно, были вопли и слезы и так далее. Но не знаю. По поводу 152 долларов - информация проскакивала. Если её считать по формуле, которая была согласована с Лукашенко еще в 11-м году, то да, 152 доллара есть. Так что это, можно считать, и скидка, 127 долларов. Мы здесь много не теряем, потому что конъюнктура… тёплая зима".
Высказался эксперт и о резких репликах Лукашенко накануне визита в Сочи.
"Храбрится! - сказал Суздальцев, имея в виду заявления президента Белоруссии в Минске. - А потому каждый раз приезжает, Путина видит - и... всё. И это куда-то пропало. И он обижается, он там кричит иногда, он там психует".
По словам эксперта, в Москве, да и в Минске к таким перепадам уже привыкли. В целом же, как добавил эксперт, по нефти Россия Лукашенко “поймала”, а по газу договорённости остались прежними, что не сулит Москве потерь.
Напомним, разногласия Москвы и Минска по ценам на нефть и газ обострились в январе. Лукашенко сделал ряд резких заявлений и пригрозил закупать ресурсы у других стран. В итоге Путин и Лукашенко договорились, что нефть Белоруссия будет закупать по мировым ценам, а газ на условиях 2019 года - 127 долларов за тысячу кубов.

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