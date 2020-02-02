"Хозяин страны - народ. И если народ это вспомнит": Зеленскому пригрозили свержением из-за земельной сделки

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому в стенах Рады пригрозили свержением. С таким посылом через журналистов к украинскому лидеру обратился нардеп Вадим Рабинович.

Он указал, что узаконивание продажи земли может быть фатальным для власти Зеленского и его "зелёной" команды.

"Мы их предупредили: "Дорогие "слуги", если вы сделаете ещё один шаг в сторону продажи земли, то народ сменит власть", - цитирует телеканал "112 Украина" слова Рабиновича.

При этом нардеп подчеркнул, что лично он не призывает к госперевороту, однако намекнул, что народ Незалежной может "вспомнить", кто истинный хозяин страны.

"И если народ это вспомнит, то он сможет это всё остановить… Нужно лишь сто тысяч человек на улице, вышедших по зову сердца, и всё будет хорошо", - сказал он, а также предположил, что уже на текущей сессионной неделе власть "попытается вынести в сессионный зал закон и попробует продать землю Украины".